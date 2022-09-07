Історія про ДТП з Трухіним отримала продовження: НАБУ та САП повідомили нардепу про підозру
Парламентар спробував підкупити поліцейських, які приїхали на місце події, щоб зафіксувати аварію, вважає слідство.
Національне антикорупційне бюро України разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повідомили народному депутату Олександру Трухіну про підозру в пропозиції хабара патрульним поліцейським, які приїхали зафіксувати обставини ДТП за участю парламентаря у минулому році. Про це йдеться у заяві НАБУ від 7 вересня.
За версією слідства, у серпні минулого року Трухін запропонував хабар патрульним поліцейським у розмірі 150 тисяч без вказування грошової одиниці за те, щоб йому дозволили залишити місце аварії, яка сталася за його участю. Наразі вирішується питання про обрання нардепу запобіжного заходу, досудове розслідування в цьому провадженні триває.
У НАБУ нагадали, що розслідування інциденту розпочато 2 лютого цього року генеральним прокурором на підставі матеріалів розслідування журналістів.
Зазначимо, що відомство прямо не згадує, що про підозру повідомлено саме Трухіну, проте наведені в заяві НАБУ факти вказують, що йдеться саме про інцидент із ДТП за його участю.
ДТП за участю Олександра Трухіна: коротка передісторія
Народний депутат Олександр Трухін влаштував автомобільну аварію 23 серпня 2021 року на в'їзді до Києва. Внаслідок цього постраждали 6 осіб, зокрема й неповнолітні. Тоді повідомлялося, що Трухін їхав на автомобілі Audi, який врізався у Ford, після чого це авто в'їхало в машину Daewoo, де були діти. Сам Трухін уперше прокоментував аварію під Києвом лише 7 вересня минулого року, але не уточнив, чи був він за кермом під час ДТП.
Пізніше видання "Українська правда" публікувало відео, на якому Олександр Трухін пропонував поліцейському "вирішити питання" через главу МВС Дениса Монастирського та сказав, що в його машині лежить сумка зі "150 тисячами".
Перед початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну "слуги народу" хотіли почати збирати підписи за виключення Трухіна із фракції у Раді.
Трухіна виключили з партії "Слуга народу" 2 лютого після публікації у ЗМІ розслідування про ДТП за його участю.