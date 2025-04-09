Ексглава ДФС Насіров пішов до ЗСУ перед дебатами в суді, — Transparency International

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до Збройних сил України перед судовими дебатами у справі про газові схеми екс-нардепа Олександра Онищенка.

Related video

Громадська організація Transparency International повідомила, що адвокати Насірова просять зупинити справу.

Насіров 9 квітня не прибув на засідання Вищого антикорупційного суду України. Захист зазначив, що він добровільно пішов в армію і тому не може бути присутнім.

Прокурор заперечила проти зупинення провадження, оскільки спочатку потрібно викликати Насірова до суду. До того ж він може брати участь у засіданнях дистанційно, вказали в організації.

Суд у підсумку відклав розгляд цього питання для збору інформації. Наступне засідання відбудеться 11 квітня.

Верховна Рада в травні 2024 року дозволила звільняти від відбування покарання в обмін на проходження контрактної служби в ЗСУ. Проте у топкорупціонерів цього права немає, підкреслили громадські працівники.

Насіров мобілізувався у ЗСУ: у чому причина рішення?

Український журналіст Олег Новіков, який спеціалізується на висвітленні діяльності НАБУ, уточнив, що Насіров пішов служити в армію під час судових дебатів у справі про зловживання, пов'язані з газовими схемами колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Останнього судили в Україні за розкрадання понад 740 мільйонів гривень з бюджету, отриманих під час видобутку та продажу природного газу. Депутату присудили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, але так і не покарали, оскільки він утік із країни.

За словами Новікова, Насіров вирушив до ЗСУ фактично напередодні оголошення фінального вироку. Також 10 квітня суд має розглядати питання про продовження обов'язків, покладених на Насірова.

"Поки що невідомо, чи буде Насіров на ньому присутній, але сьогоднішнє у газовій справі відклали. Захист ексглави ДФС просив зупинити розгляд справи у зв'язку з мобілізацією", — підсумував журналіст.

Нагадаємо, 24 травня минулого року за Насірова внесли 55 мільйонів гривень застави. Підозрюваний у хабарництві вийшов на свободу.

У жовтні 2022 року прокурори з'ясували, що у Насірова було громадянство Великої Британії та дві квартири в Лондоні. Під час обшуку в нього також знайшли заяву на репатріацію в Ізраїль.