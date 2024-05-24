Насиров вышел из СИЗО под залог 55 млн грн: экс-глава ГФС 19 месяцев был под стражей

Подозреваемый в получении взятки в размере 722 млн грн бывший глава фискальной службы обязан носить электронный браслет, сдать все загранпаспорта и не имеет права покидать Киев.

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В пятницу, 24 мая, за бывшего главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова внесли залог в сумме 55 миллионов гривен залога. Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Подозреваемый во взяточничестве экс-чиновник вышел из-под стражи. В СИЗО он был с 31 октября 2022 года.

По словам журналиста Олега Новикова, залог за Насирова внесла его жена.

Отныне экс-глава ГФС обязан носить электронный браслет, сдать все загранпаспорта, не покидать пределы Киева, сообщать суду об изменении места своего проживания, а также не общаться с определенными в постановлении суда лицами. Эти процессуальные обязанности возложены на Насирова до 7 июля.

Дело Насирова: что известно

17 октября 2022 детективы НАБУ сообщили о подозрении в получении взятки в особо крупном размере бывшему Роману Насирову. По версии следствия, экс-глава ГФС при посредничестве своего советника получил более 722 миллионов гривен неправомерной выгоды за возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) компаниям бизнесмена Олега Бахматюка.

31 октября 2022 года ВАКС арестовал Насирова с альтернативой 523 миллиона гривен залога, который после этого несколько раз уменьшал. 18 апреля 2023 года НАБУ и САП завершили досудебное расследование дела.

Это не первое уголовное дело, фигурантом которого является Насиров. В марте 2017 года Насирову инкриминировали безосновательные налоговые рассрочки предприятиям бывшего народного депутата Александра Онищенко, в результате чего государству был нанесен ущерб на два миллиарда гривен.

Напомним, 26 апреля ВАКС взял под стражу уже бывшего министра аграрной политики Николая Сольского, которого правоохранители уличили в завладении госземлей на 291 миллион гривен и на попытке завладения землей еще на 190 миллионов гривен. В тот же день за него внесли 75 миллионов гривен залога.