Насіров вийшов із СІЗО під заставу 55 млн грн: ексглава ДФС 19 місяців був під вартою

Підозрюваний у отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн колишній голова фіскальної служби зобовʼязаний носити електронний браслет, здати всі закордонні паспорти й не має права покидати Київ.

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У п'ятницю, 24 травня, за колишнього очільника Державної фіскальної служби України Романа Насірова внесли заставу в сумі 55 мільйонів гривень застави. Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Підозрюваний у хабарництві експосадовець вийшов з-під варти. У СІЗО він був із 31 жовтня 2022 року.

За словами журналіста Олега Новікова, заставу за Насірова внесла його дружина.

Відтепер ексочільник ДФС зобовʼязаний носити електронний браслет, здати всі закордонні паспорти, не залишати межі Києва, повідомляти суд про зміну місця свого проживання, а також не спілкуватися з визначеними в ухвалі суду особами. Ці процесуальні обов'язки покладені на Насірова до 7 липня.

Справа Насірова: що відомо

17 жовтня 2022 детективи НАБУ повідомили про підозру в одержанні хабаря в особливо великому розмірі Роману Насірову. За версією слідства, ексглава ДФС за посередництва свого радника отримав понад 722 мільйони гривень неправомірної вигоди за відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) компаніям бізнесмена Олега Бахматюка.

31 жовтня 2022 року ВАКС арештував Насірова з альтернативою 523 мільйони гривень застави, яку після цього декілька разів зменшував. 18 квітня 2023 року НАБУ та САП завершили досудове розслідування справи.

Це не перша кримінальна справа, фігурантом якої є Насіров. У березні 2017 року Насірову інкримінували безпідставні податкові розстрочки підприємствам колишнього народного депутата Олександра Онищенка, у результаті чого державі було завдано збитків на два мільярди гривень.

Нагадаємо, 26 квітня ВАКС зяв під варту вже колишнього міністра аграрної політики Миколу Сольського, якого правоохоронці викрили на заволодінні держземлею на 291 мільйон гривень і на спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень. У той же день за нього внесли 75 мільйонів гривень застави.