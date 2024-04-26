За міністра Сольського внесли заставу у понад 75 млн грн

Після внесення застави міністр агрополітики зобов'язаний буде прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду та не покидати межі Києва.

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За міністра аграрної політики та продовольства України Миколу Сольського внесли заставу у розмірі понад 75 мільйонів гривень. Про це "Суспільному" повідомив адвокат Сольського Назар Кульчицький.

Тепер Сольський зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду, не відлучатись з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, носити електронний браслет. Міністрові також заборонили спілкуватися зі своїм заступником.

Що відомо про справу Сольського

23 квітня у НАБУ повідомили, що викрили Миколу Сольського на заволодінні державною землею вартістю 291 мільйон гривень. Загалом йдеться про 1250 земельних ділянок площею 2493 гектарів.

За даними слідства, учасники схеми допомогли знищити документи, за якими право на постійне користування мали два держпідприємства. Після цього Держгеокадастр склав акт про "самовільне зайняття" ділянок. Згодом території були передані під виглядом реалізації права на безплатну землю.

25 квітня з'явилась заява Миколи Сольського на звільнення з посади міністра агрополітики. Голова ВР Руслан Стефанчук проінформував, що парламент отримав заяву аграрного міністра про відставку. Вона буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань.

26 квітня Вищий антикорупційний суд обрав для міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського запобіжний захід. Чиновника взяли під варту на 60 днів — до 24 червня. Однак залишили можливість вийти під заставу у 75,7 мільйона гривень.

Нагадаємо, 23 квітня міністр агрополітики Микола Сольський зазначив, що події, за які він отримав підозру від НАБУ, відбувалися 7 років тому, й стосуються спору між державними підприємствами та військовими АТО.

"Я був адвокатом та не був ані міністром аграрної політики та продовольства України, ані головою комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики", — зазначив Сольський.