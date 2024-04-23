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"Я був адвокатом": Сольський прокоментував вручення підозри через "заволодіння землями"

Микола Сольський, Сольський адвокат, землі воїнам АТО,
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський

Міністр агрополітики зазначив, що події, за які він отримав підозру від НАБУ, відбувалися 7 років тому, й стосуються спору між державними підприємствами та військовими АТО.

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Події, щодо яких міністру аграрної політики Миколі Сольському повідомлено про підозру, стосуються періоду 2017-2018 рр. Про це йдеться у заяві профільного міністерства.

"Тобто в час, коли я був адвокатом та не був ані міністром аграрної політики та продовольства України, ані головою комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики", — цитують у Мінагро Сольського.

Він зазначив, що обставини справи стосуються спору між державними підприємствами та фізичними особами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом.

"На сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ", — повідомив міністр, гарантувавши, "максимальну відкритість для встановлення істини".

Водночас чиновник додав, що усі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів.

Нагадаємо, Сольський став новим міністром аграрної політики та продовольства в березні 2022 року, замінивши на цій посаді Романа Лещенка.

Також Фокус у лютому писав, що міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський за час великої війни збільшив свої прибутки, задекларувавши 22,3 млн грн у 2023 році проти 15,2 млн грн доходу у 2022-му.