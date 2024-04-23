"Я був адвокатом": Сольський прокоментував вручення підозри через "заволодіння землями"

Міністр агрополітики зазначив, що події, за які він отримав підозру від НАБУ, відбувалися 7 років тому, й стосуються спору між державними підприємствами та військовими АТО.

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Події, щодо яких міністру аграрної політики Миколі Сольському повідомлено про підозру, стосуються періоду 2017-2018 рр. Про це йдеться у заяві профільного міністерства.

"Тобто в час, коли я був адвокатом та не був ані міністром аграрної політики та продовольства України, ані головою комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики", — цитують у Мінагро Сольського.

Він зазначив, що обставини справи стосуються спору між державними підприємствами та фізичними особами, зокрема військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Спори вирішуються судами, в тому числі Верховним судом.

"На сьогоднішній день ряд рішень констатують відсутність права держпідприємств на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ", — повідомив міністр, гарантувавши, "максимальну відкритість для встановлення істини".

Водночас чиновник додав, що усі дані відкриті для правоохоронців, а докази та аргументи сторін перебувають на розгляді судів.

Нагадаємо, Сольський став новим міністром аграрної політики та продовольства в березні 2022 року, замінивши на цій посаді Романа Лещенка.

Також Фокус у лютому писав, що міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський за час великої війни збільшив свої прибутки, задекларувавши 22,3 млн грн у 2023 році проти 15,2 млн грн доходу у 2022-му.