"Слуга народу" Сольський став новим міністром аграрної політики та продовольства

Кандидатуру на посаду голови Мінагро підтримали 294 нардепи. До призначення Кабінету Міністрів Микола Сольський очолював комітет Верховної Ради з питань аграрної політики.

Нардеп від фракції "Слуга народу" Микола Сольський став новим міністром аграрної політики та продовольства України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив парламентарій від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Відповідне кадрове рішення було схвалено під час засідання Верховної Ради, яке проходило 24 березня.

"Микола Сольського призначили новим міністром аграрної політики України", — написав Олексій Гончаренко.

[ + – ] Миколу Сольського призначено міністром аграрної політики України

Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк також підтвердив призначення Миколи Сольського на посаду голови Міністерства аграрної політики та продовольства. За його словами, 294 парламентарі підтримали кадрову перестановку в Кабінеті Міністрів.

Железняк також зазначив, що колишнього міністра аграрної політики Романа Лещенка було звільнено з посади 321 голосом.

Микола Сольський — колишній народний депутат від фракції "Слуга народу", ексголова профільного комітету Верховної Ради з питань агрополітики та продовольства. До обрання до парламенту Микола Сольський працював заступником виконавчого директора в ТОВ "Юридична фірма "Процик та Партнери", а також був генеральним директором "Юридичної фірми "Сольський, Процик та Партнери". Міністр агрополітики також є одним із засновників "Українського аграрного холдингу", земельний банк якого налічує 51 тисячу гектарів землі.

Нагадаємо, 23 березня міністр аграрної політики Роман Лещенко подав у відставку. Причини звільнення голови Мінагро не озвучувалися, але відомо, що на 24 березня профільний міністр мав би зачитати звіт перед Верховною Радою.