"Слуга народу" Сольський став новим міністром аграрної політики та продовольства
Кандидатуру на посаду голови Мінагро підтримали 294 нардепи. До призначення Кабінету Міністрів Микола Сольський очолював комітет Верховної Ради з питань аграрної політики.
Нардеп від фракції "Слуга народу" Микола Сольський став новим міністром аграрної політики та продовольства України. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив парламентарій від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
Відповідне кадрове рішення було схвалено під час засідання Верховної Ради, яке проходило 24 березня.
"Микола Сольського призначили новим міністром аграрної політики України", — написав Олексій Гончаренко.
Нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк також підтвердив призначення Миколи Сольського на посаду голови Міністерства аграрної політики та продовольства. За його словами, 294 парламентарі підтримали кадрову перестановку в Кабінеті Міністрів.
Железняк також зазначив, що колишнього міністра аграрної політики Романа Лещенка було звільнено з посади 321 голосом.
Микола Сольський — колишній народний депутат від фракції "Слуга народу", ексголова профільного комітету Верховної Ради з питань агрополітики та продовольства. До обрання до парламенту Микола Сольський працював заступником виконавчого директора в ТОВ "Юридична фірма "Процик та Партнери", а також був генеральним директором "Юридичної фірми "Сольський, Процик та Партнери". Міністр агрополітики також є одним із засновників "Українського аграрного холдингу", земельний банк якого налічує 51 тисячу гектарів землі.
Нагадаємо, 23 березня міністр аграрної політики Роман Лещенко подав у відставку. Причини звільнення голови Мінагро не озвучувалися, але відомо, що на 24 березня профільний міністр мав би зачитати звіт перед Верховною Радою.