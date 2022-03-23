Міністр аграрної політики України Роман Лещенко подав у відставку

У разі відставки чиновника обов'язки міністра покладуть на його першого заступника Тараса Висоцького.

Сьогодні, 23 березня, стало відомо, що Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко подав заяву про відставку. Про це написали низка ЗМІ, також міністр підтвердив цю інформацію у коментарі "Українській правді".

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Наразі причини відставки невідомі. Повідомляється, що про це Лещенко оголосив увечері співробітникам.

Завтра, 24 березня, під час засідання аграрного комітету має відбутися звіт Романа Лещенка. Цього ж дня можливий розгляд його відставки у Верховній Раді.

У разі відставки Лещенка обов'язки міністра покладуть на його першого заступника Тараса Висоцького. За інформацією УП, найвірогіднішою кандидатурою нового міністра агрополітики є народний депутат, голова аграрного комітету ВРУ Микола Сольський.

Нагадаємо, що Романа Лещенка було призначено на посаду міністра агрополітики 17 грудня 2020 року. До цього він очолював Держгеокадастр та обіймав посаду уповноваженого президента із земельних питань.

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