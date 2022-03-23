Министр аграрной политики Украины Роман Лещенко подал в отставку

В случае отставки чиновника, обязанности министра возложат на его первого заместителя Тараса Высоцкого.

Сегодня, 23 марта, стало известно, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко подал заявление об отставке. Об этом написали ряд СМИ, также министр подтвердил эту информацию в комментарии "Украинской правде".

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На данный момент причины отставки неизвестные. Сообщается, что об этом Лещенко объявил вечером сотрудникам.

Завтра, 24 марта, во время заседания аграрного комитета должен состоятся отчет Романа Лещенко. В этот же день возможно рассмотрение его отставки в Верховной Раде.

В случае отставки Лещенко, обязанности министра возложат на его первого заместителя Тараса Высоцкого. По информации УП, наиболее вероятной кандидатурой нового министра агрополитики является народный депутат, глава аграрного комитета ВРУ Николай Сольский.

Напомним, что Роман Лещенко был назначен на пост министра агрополитики 17 декабря 2020 года. До этого он возглавлял Госгеокадастр и занимал должность уполномоченного президента по земельным вопросам.

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