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Военный Фокус Российско-украинская война

Посевная кампания в Украине под угрозой: войска РФ хаотично минируют территорию (видео)

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Российская ракета.
Фото: Генштаб ВСУ | Российская ракета.

По данным Генштаба, в Запорожской области российские войска отнимают топливо у гражданского населения и аграриев.

На 28-е сутки активной фазы войны в Россией группировка сил обороны продолжает оборонительную операцию против российских захватчиков, нанося противнику значительные потери. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Разбитая техника РФ, войска рФ,
Разбитая техника РФ
Разбитая техника РФ, войска рФ,
Разбитая техника РФ
Разбитая техника РФ, войска рФ,
Разбитая техника РФ
Разбитая техника РФ, войска рФ,
Разбитая техника РФ, войска рФ,
Разбитая техника РФ, войска рФ,

Российские войска планируют оцепления отдельных группировок войск ВСУ, чтобы выдвинуть очередные ультиматумы на переговорах.

Уничтожение городов

В то же время, российские захватчики в нарушение норм международного гуманитарного права продолжают целенаправленно уничтожать инфраструктуру городов.

Минирование территории

Из-за беспорядочного минирования территории и уничтожения сельхозтехники под угрозой оказалась посевная кампания в отдельных регионах.

На Волыни, Полесье, Северской и Таврическом направлении противник не меняет свою тактику.

Раздача "гуманитарки" под роспись

На Слобожанском направлении, в городе Волчанск, оккупанты проводят "гуманитарную миссию". Российские войска устроили показательную раздачу так называемой гумпомощи для местных жителей — под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины.

Отъем топлива у мирных граждан

На временно занятых территориях Запорожской области у противника возникли сложности по части логистики. Военнослужащие РФ пытаются пополнять свои запасы топлива путем отъема у гражданских лиц населения и аграриев.

Напомним, что в Кремле не называют данные о потерях войск РФ в Украине. Военные, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обнародует свежую информацию о боевых потерях в Украине, если посчитают нужным.

Ранее Фокус сообщал, что Киев вновь подвергся обстрелам российских войск. По сведениям мэра города, в результате обстрела парковки ТРЦ на Подоле погиб один, еще два человека получили ранения.