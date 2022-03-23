Посевная кампания в Украине под угрозой: войска РФ хаотично минируют территорию (видео)

По данным Генштаба, в Запорожской области российские войска отнимают топливо у гражданского населения и аграриев.

На 28-е сутки активной фазы войны в Россией группировка сил обороны продолжает оборонительную операцию против российских захватчиков, нанося противнику значительные потери. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

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[ + – ] Разбитая техника РФ [ + – ] Разбитая техника РФ [ + – ] Разбитая техника РФ

Российские войска планируют оцепления отдельных группировок войск ВСУ, чтобы выдвинуть очередные ультиматумы на переговорах.

Уничтожение городов

В то же время, российские захватчики в нарушение норм международного гуманитарного права продолжают целенаправленно уничтожать инфраструктуру городов.

Минирование территории

Из-за беспорядочного минирования территории и уничтожения сельхозтехники под угрозой оказалась посевная кампания в отдельных регионах.

На Волыни, Полесье, Северской и Таврическом направлении противник не меняет свою тактику.

Раздача "гуманитарки" под роспись

На Слобожанском направлении, в городе Волчанск, оккупанты проводят "гуманитарную миссию". Российские войска устроили показательную раздачу так называемой гумпомощи для местных жителей — под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины.

Отъем топлива у мирных граждан

На временно занятых территориях Запорожской области у противника возникли сложности по части логистики. Военнослужащие РФ пытаются пополнять свои запасы топлива путем отъема у гражданских лиц населения и аграриев.

Напомним, что в Кремле не называют данные о потерях войск РФ в Украине. Военные, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, обнародует свежую информацию о боевых потерях в Украине, если посчитают нужным.

Ранее Фокус сообщал, что Киев вновь подвергся обстрелам российских войск. По сведениям мэра города, в результате обстрела парковки ТРЦ на Подоле погиб один, еще два человека получили ранения.