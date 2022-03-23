Посівна кампанія в Україні під загрозою: війська РФ хаотично мінують територію (відео)

За даними Генштабу, у Запорізькій області російські війська забирають паливо в цивільного населення й аграріїв.

На 28-у добу активної фази війни з Росією угруповання сил оборони продовжує оборонну операцію проти російських загарбників, завдаючи супротивникові значних втрат. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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[ + – ] Розбита техніка РФ [ + – ] Розбита техніка РФ [ + – ] Розбита техніка РФ

Російські війська планують оточення окремих угруповань військ ЗСУ, щоб висунути чергові ультиматуми на переговорах.

Знищення міст

Тоді ж російські загарбники, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, продовжують цілеспрямовано знищувати інфраструктуру міст.

Мінування території

Через безладне мінування території та знищення сільгосптехніки під загрозою виявилася посівна кампанія в окремих регіонах.

На Волині, Поліссі, Сіверському й Таврійському напрямку противник не змінює свою тактику.

Роздача "гуманітарки" під розпис

На Слобожанському напрямку, у місті Вовчанську, окупанти проводять "гуманітарну місію". Російські війська влаштували показову роздачу так званої гумдопомоги для місцевих жителів — під особистий підпис і за наявності паспорта громадянина України.

Вилучення палива в мирних громадян

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області в противника виникли складності з логістикою. Військовослужбовці РФ намагаються поповнювати свої запаси палива шляхом його вилучення в цивільних осіб населення й аграріїв.

Нагадаємо, що в Кремлі не називають дані про втрати військ РФ в Україні. Військові, за словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, оприлюднить свіжу інформацію про бойові втрати в Україні, якщо вважатимуть це за потрібне.

Раніше Фокус повідомляв, що Київ знову зазнав обстрілів російських військ. За даними мера міста, внаслідок обстрілу паркування ТРЦ на Подолі загинула одна людина, ще двоє людей отримали поранення.