"Слуга народа" Сольский стал новым министром аграрной политики и продовольствия

Кандидатуру на должность главы Минагро поддержали 294 нардепа. До назначения в Кабинет министров Николай Сольский возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Сольский стал новым министром аграрной политики и продовольствия Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил парламентарий от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

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Соответствующее кадровое решение было одобрено в ходе заседания Верховной Рады, которое проходило 24 марта.

"Николая Сольского назначили новым министром аграрной политики Украины", — написал Алексей Гончаренко.

[ + – ] Николай Сольский назначен министром аграрной политики Украины

Нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк также подтвердил назначение Николая Сольского на должность главы Министерства аграрной политики и продовольствия. По его словам, 294 парламентария поддержали кадровую перестановку в Кабинете министров.

Железняк также отметил, что бывший министр аграрной политики Роман Лещенко был уволен с занимаемой должности 321 голосом.

Николай Сольский — бывший народный депутат от фракции "Слуга народа", экс-глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам агрополитики и продовольствия. До избрания в парламент Николай Сольский работал заместителем исполнительного директора в ООО "Юридическая фирма "Процик и Партнеры", а также был генеральным директором "Юридической фирмы "Сольский, Процик и Партнеры". Министр агрополитики также является одним из основателей "Украинского аграрного холдинга", земельный банк которого насчитывает 51 тысячу гектаров земли.

Напомним, 23 марта министр аграрной политики Роман Лещенко подал в отставку. Причины увольнения главы Минагро не озвучивались, но известно, что на 24 марта профильный министр должен был зачитать отчет перед Верховной Радой.