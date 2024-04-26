За министра Сольского внесли залог на сумму более 75 млн грн

После внесения залога министр агрополитики обязан будет прибывать по требованию к детективу НАБУ, следователю или суду и не покидать пределы Киева.

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За министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского внесли залог в размере более 75 миллионов гривен. Об этом "Суспільному" сообщил адвокат Сольского Назар Кульчицкий.

Теперь Сольский обязан прибывать по требованию к детективу НАБУ, следователю или суду, не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, носить электронный браслет. Министру также запретили общаться со своим заместителем.

Что известно о деле Сольского

23 апреля в НАБУ сообщили, что разоблачили Николая Сольского на завладении государственной землей стоимостью 291 миллион гривен. В целом речь идет о 1250 земельных участках площадью 2493 гектаров.

По данным следствия, участники схемы помогли уничтожить документы, по которым право на постоянное пользование имели два госпредприятия. После этого Госгеокадастр составил акт о "самовольном занятии" участков. Впоследствии территории были переданы под видом реализации права на бесплатную землю.

25 апреля появилось заявление Николая Сольского на увольнение с должности министра агрополитики. Председатель ВР Руслан Стефанчук проинформировал, что парламент получил заявление аграрного министра об отставке. Оно будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

26 апреля Высший антикоррупционный суд избрал для министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского меру пресечения. Чиновника взяли под стражу на 60 дней — до 24 июня. Однако оставили возможность выйти под залог в 75,7 миллиона гривен.

Напомним, 23 апреля министр агрополитики Николай Сольский отметил, что события, за которые он получил подозрение от НАБУ, происходили 7 лет назад, и касаются спора между государственными предприятиями и военными АТО.

"Я был адвокатом и не был ни министром аграрной политики и продовольствия Украины, ни председателем комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики", — отметил Сольский.