Дело о завладении землей на 291 млн: министра Сольского взяли под стражу

По данным следствия, Николай Сольский причастен к схеме передачи 1250 земельных участков площадью 2493 гектаров. Его адвокат назвал сумму залога в 200 миллионов, о которой ходатайствовал прокурор, неподъемной.

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26 апреля Высший антикоррупционный суд избрал для министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского меру пресечения. Об этом стало известно по итогам судебного заседания, которое транслировалось в Youtube.

Чиновника взяли под стражу на 60 дней — до 24 июня. Однако Сольский может выйти под залог — 75,7 миллиона гривен.

Прокуратура настаивала на содержании под стражей, аргументируя это рисками препятствования следствию, влияния на свидетелей и сокрытия от правоохранителей. Сторона обвинения вспомнила, что подозреваемый за время военного положения неоднократно выезжал за границу — в командировках и один раз в отпуск.

Адвокат Сольского ответил, что он является должностным лицом и не может пересечь границу без разрешения. Относительно вышеупомянутых угроз сторона защиты отметила, что доказательств этому нет. Запрашиваемый прокурорами залог в 200 миллионов юрист назвал неподъемным.

В чем подозревают аграрного министра?

23 апреля в НАБУ сообщили, что разоблачили Николая Сольского на завладении государственной землей стоимостью 291 миллион гривен. В целом речь идет о 1250 земельных участках площадью 2493 гектаров.

По данным следствия, участники схемы помогли уничтожить документы, по которым право на постоянное пользование имели два госпредприятия. После этого Госгеокадастр составил акт о "самовольном занятии" участков. Впоследствии территории были переданы под видом реализации права на бесплатную землю.

После вручения подозрения появилось заявление Сольского, что на тот момент он был адвокатом и не занимал должности в Верховной Раде или Минагро.

Председатель ВР Руслан Стефанчук проинформировал, что 25 апреля парламент получил заявление аграрного министра об отставке. Оно будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.