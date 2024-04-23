Министру Сольскому вручили подозрение в коррупции: что известно о присвоении земель (фото, видео)

По информации следователей, в ближайшее время суд должен принять решение о мере пресечения Сольскому и другим фигурантам дела. Однако пока министр все еще пребывает в статусе подозреваемого и находится на свободе.

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Во вторник, 23 апреля, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении в завладении государственной землей экс-главе аграрного комитета Верховной Рады, нынешнему министру аграрной политики и продовольства Николаю Сольскому. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале НАБУ.

Высокопоставленному чиновнику вменяют в вину присвоение земли, принадлежащей государству, стоимость которой составляет 291 миллион гривен. По данным следователей, была создана целая преступная группа, в которую входили бывшие и действующие работники Геокадастра, а также так называемые "смотрящие" за деятельностью этих госорганов.

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По данным правоохранителей, подозрение министру вручено в результате обнаружения фактов уничтожения документов, на основании которых госпредприятия, подчиненные Аграрной академии наук Украины, имели право постоянного пользования землей, но утратили его из-за пропавших документов и были обвинены в якобы "самовольном захвате" этих земельных участков. Именно такое заключение подготовило управление Геокадастра в Сумской области.

Общая площадь этих участков составляла почти 2,5 тысячи гектара, а стоимость — 291 миллион гривен. Но тут есть одна особенность, на которую обратили внимание следователи. Воинам-атошникам, которые якобы спорили с госучреждениями за эту землю, она передавалась во владение бесплатно, но при одном условии: еще до момента получения права на нее они должны были подписать обязательство, по которому передавали ее в аренду частному агрохолдингу. Кроме того, следователями НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) была предотвращена попытка завладения еще 3,3 тысячами гектаров земли общей стоимостью около 190 миллионов гривен.

Организатором всей этой схемы сотрудники антикоррупционных органов назвали действующего министра, двух так называемых кураторов органов Геокадастра и неизвестное лицо, которое способствовало реализации этих преступных схем. По словам правоохранителей, вручение подозрений другим участникам схемы продолжается.

Фото: НАБУ

Реакция Сольского

Сольский уже отреагировал на вручение ему подозрения и пообещал быть максимально открытым для установления истины относительно земель в Сумской области. Вместе с тем он подчеркнул, что в период, о котором идет речь в подозрении — 2017-2018 годы, он был просто адвокатом, а не чиновником или народным депутатом и в целом не признает свою причастность к этим схемам.

Как заметил Сольский в ответе, опубликованном на Facebook министерства, возглавляемого фигурантом дела, речь идет о споре между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными-атошниками, за земли, которые были переданы им во владение согласно закону, как утверждает министр.

Фото: Facebook

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В ближайшее время суд должен принять решение о мере пресечения Сольскому и другим фигурантам дела. На момент написания новости записи заседания суда над фигурантами дела пока не было, Сольский все еще пребывает в статусе подозреваемого и находится на свободе.

Вместе с тем журналисты-расследователи, в частности руководитель проекта "Наші гроші" Юрий Николов, считают, что привлечение Сольского и других фигурантов дела к ответственности будет непростым, поскольку Сольский до сих пор остается юристом одного из адвокатских объединений и с 2007 года является соучредителем Украинского аграрного холдинга, который объединяет ряд аграрных предприятий и имеет в управлении 51 тысячу гектаров земли.

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Напомним, Сольский стал новым министром аграрной политики и продовольствия в марте 2022 года, заменив на этом посту Романа Лещенко.

Также Фокус в феврале писал, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский за время большой войны увеличил свои доходы, задекларировав 22,3 млн грн в 2023 году против 15,2 млн грн дохода в 2022-м.