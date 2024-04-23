Міністру Сольському вручили підозру в корупції: що відомо про привласнення земель (фото, відео)

За інформацією слідчих, найближчим часом суд має ухвалити рішення про запобіжний захід Сольському та іншим фігурантам справи. Однак поки що міністр усе ще знаходиться у статусі підозрюваного і перебуває на волі.

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У вівторок, 23 квітня, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про підозру в заволодінні державною землею ексголові аграрного комітету Верховної Ради, нинішньому міністру аграрної політики і продовольства Миколі Сольському. Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі НАБУ.

Високопосадовцю закидають привласнення землі, що належить державі, вартість якої становить 291 мільйон гривень. За даними слідчих, було створено цілу злочинну групу, до якої входили колишні та чинні працівники Геокадастру, а також так звані "смотрящі" за діяльністю цих держорганів.

У чому підозрюють главу Мінагрополітики

За даними правоохоронців, підозру міністру вручено внаслідок виявлення фактів знищення документів, на підставі яких держпідприємства, підпорядковані Аграрній академії наук України, мали право постійного користування землею, але втратили його через зниклі документи та були звинувачені в нібито "самовільному захопленні" цих земельних ділянок. Саме такий висновок підготувало управління Геокадастру в Сумській області.

Загальна площа цих ділянок становила майже 2,5 тисячі гектара, а вартість — 291 мільйон гривень. Але тут є одна особливість, на яку звернули увагу слідчі. Воїнам-атовцям, які нібито сперечалися з держустановами за цю землю, її передавали у володіння безоплатно, але за однієї умови: ще до моменту отримання права на неї вони мали підписати зобов'язання, за яким передавали її в оренду приватному агрохолдингу. Крім того, слідчі НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) запобігли спробі заволодіння ще 3,3 тисячами гектарів землі загальною вартістю приблизно 190 мільйонів гривень.

Організатором усієї цієї схеми співробітники антикорупційних органів назвали чинного міністра, двох так званих кураторів органів Геокадастру та невідому особу, яка сприяла реалізації цих злочинних схем. За словами правоохоронців, вручення підозр іншим учасникам схеми триває.

Фото: НАБУ

Реакція Сольського

Сольський уже відреагував на вручення йому підозри та пообіцяв бути максимально відкритим для встановлення істини щодо земель у Сумській області. Водночас він наголосив, що в період, про який йдеться в підозрі — 2017-2018 роки, він був просто адвокатом, а не посадовцем чи народним депутатом, і загалом не визнає свою причетність до цих схем.

Як зауважив Сольський у відповіді, опублікованій на Facebook міністерства, яке очолює фігурант справи, йдеться про суперечку між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими-атовцями, за землі, які було передано їм у володіння відповідно до закону, як стверджує міністр.

Фото: Facebook

Підозра Сольського: що чекає на міністра далі

Найближчим часом суд має ухвалити рішення про запобіжний захід Сольському та іншим фігурантам справи. На момент написання новини запису засідання суду над фігурантами справи поки що не було, Сольський усе ще знаходиться у статусі підозрюваного і перебуває на волі.

Водночас журналісти-розслідувачі, зокрема керівник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов, вважають, що притягнення Сольського та інших фігурантів справи до відповідальності буде непростим, оскільки Сольський і досі залишається юристом одного з адвокатських об'єднань і з 2007 року є співзасновником Українського аграрного холдингу, що об'єднує низку аграрних підприємств і має в управлінні 51 тисячу гектарів землі.

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Нагадаємо, Сольський став новим міністром аграрної політики і продовольства в березні 2022 року, замінивши на цій посаді Романа Лещенка.

Також Фокус у лютому писав, що міністр аграрної політики і продовольства України Микола Сольський за час великої війни збільшив свої доходи, задекларувавши 22,3 млн грн 2023 року проти 15,2 млн грн доходу 2022-го.