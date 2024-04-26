Справа про заволодіння землею на 291 млн: міністра Сольського взяли під варту

За даними слідства, Микола Сольський причетний до схеми передання 1250 земельних ділянок площею 2493 гектарів. Його адвокат назвав суму застави у 200 мільйонів, про яку клопотав прокурор, непідйомною.

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26 квітня Вищий антикорупційний суд обрав для міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського запобіжний захід. Про це стало відомо за підсумками судового засідання, яке транслювалося в Youtube.

Чиновника взяли під варту на 60 днів — до 24 червня. Однак Сольський може вийти під заставу — 75,7 мільйона гривень.

Прокуратура наполягала на триманні під вартою, аргументуючи це ризиками перешкоджання слідству, впливу на свідків та переховування від правоохоронців. Сторона обвинувачення згадала, що підозрюваний за час воєнного стану неодноразово виїжджав за кордон — у відрядженнях та один раз у відпустку.

Адвокат Сольського відповів, що він є посадовцем і не може перетнути кордон без дозволу. Щодо вищезгаданих загроз сторона захисту наголосила, що доказів цьому немає. Запрошувану прокурорами заставу у 200 мільйонів юрист назвав непіднімною.

У чому підозрюють аграрного міністра?

23 квітня у НАБУ повідомили, що викрили Миколу Сольського на заволодінні державною землею вартістю 291 мільйон гривень. Загалом йдеться про 1250 земельних ділянок площею 2493 гектарів.

За даними слідства, учасники схеми допомогли знищити документи, за якими право на постійне користування мали два держпідприємства. Після цього Держгеокадастр склав акт про "самовільне зайняття" ділянок. Згодом території були передані під виглядом реалізації права на безплатну землю.

Після вручення підозри з’явилась заява Сольського, що на той момент він був адвокатом і не обіймав посади у Верховній Раді або Мінагро.

Голова ВР Руслан Стефанчук проінформував, що 25 квітня парламент отримав заяву аграрного міністра про відставку. Вона буде розглянута на одному з найближчих пленарних засідань.