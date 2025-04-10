У справу втрутився Сирський: наказ про мобілізацію екскерівника ДФС Насірова скасували

Командир військової частини Збройних сил України, до якої мобілізували колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, визнав наказ протиправним та скасував його.

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Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних Силах України.

"Призов військовозобов’язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025. Попередньо з'ясовано, що командир визнав наказ протиправним та скасував його", — йдеться у повідомленні.

У Військовій службі правопорядку ЗСУ уточнили, що наразі проводиться службове розслідування за фактом призову Насірова на військову службу, яке ініціював головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України", — зазначили у службі.

Там наголосили, що підрозділи військової частини, до якої раніше був призваний Роман Насіров, беруть безпосередню участь у бойових діях протягом усіх років російсько-української війни.

"У Збройних Силах формується нульова толерантність до корупції. Тому будь-які дії, спрямовані на дискредитацію української армії, будуть жорстко припинятися", — наголосили у службі.

Нагадаємо, 9 квітня стало відомо, що підозрюваний у хабарництві в особливо великих розмірах Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ перед судовими дебатами у справі про газові схеми екснардепа Олександра Онищенка.

У цей же день агентство "Укрінформ" повідомило, що підсудний у справі про 700-мільйонний хабар Роман Насіров стане сапером у ЗСУ.