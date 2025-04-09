Ексглава податкової Насіров стане сапером ЗСУ: яка зарплата у підсудного в корупційній справі

Підсудний у справі про 700-мільйонний хабар, колишній керівник Державної податкової служби Роман Насіров стане сапером у Збройних силах України. Як військовослужбовець, він отримуватиме базовий оклад та щомісячну премію, написало інформаційне агентство "Укрінформ".

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Про деталі мобілізації підсудного Насірова агентство повідомило вдень 9 квітня.

Журналісти отримали документ про мобілізацію колишнього очільника податкової: джерела, які його надали, не вказуються. Документ датований 7 квітня 2025 року. Згідно з даними агентства, Насірова призначили сапером у 1 інженерно-саперне відділення 1 інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти групи інженерного забезпечення. За місяць до цього, 30 січня 2025 року, експосадовець успішно пройшов військово-лікарську комісію.

Агентство також повідомили, які виплати отримуватиме Насіров:

щомісячний оклад — 2 640 грн;

щомісячна премія за особливий внесок у результати служби — 578% окладу, тобто, орієнтовно, 15 200 грн;

надбавка за особливості служби — 65% окраду, орієнтовно, 1 700 грн.

Ймовірні виплати колишньому главі податкової складуть 19 500 грн, показують розрахунки.

"Укрінформ" не опублікувало фотографію документа на підтвердження інформації.

Справа Насірова — деталі

Зазначимо, Роман Насіров — 46-річний експосадовець, який з травня 2015 по березень 2017 року очолював Державну фіскальну службу. Ще до звільнення чиновник став фігурантом розслідування НАБУ у справі "Укргазвидобування", нагадало видання "Радіо Свобода". У справі ішлося про зловживання у розмірі 2 млрд грн. Як розповіли слідчі, посадовець відтерміновував рентні платежі, які держава мала отримувати за користування надрами. У 2022 році з'явилась підозра в отриманні хабаря розміром 700 млн грн: гроші вручались фігуранту та його заступнику, з'ясували слідчі.

Тим часом під час судових засідань, які відбувались ще у 2017 році, Роман Насіров скаржився на проблеми зі здоров'ям. Медіа публікували записи з судової зали: експодатківця лікарі виносили на ношах під картатою ковдрою. У медичному центрі "Феофанія" Насірову діагностували "інфаркт міокарду", писало агентство УНІАН.

У травні 2024 року фігурант вийшов з СІЗО під заставу розміром 55 млн грн. Перед цим він провів в ізолятор 19 місяців. Відповідно до рішення суду, Насіров перебував під домашнім арештом, носив електронний браслет, не виїздив за межі Києва та здав закордонний паспорт.

Нагадуємо, 9 квітня антикорупційна організація Transparency International Ukraine повідомила про Насірова, які не з'явився в суд і начебто мобілізувався.