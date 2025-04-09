Экс-глава налоговой Насиров станет сапером ВСУ: какая зарплата у подсудимого по коррупционному делу

Подсудимый по делу о 700-миллионной взятке, бывший руководитель Государственной налоговой службы Роман Насиров станет сапером в Вооруженных силах Украины. Как военнослужащий, он будет получать базовый оклад и ежемесячную премию, написало информационное агентство "Укринформ".

Related video

О деталях мобилизации подсудимого Насирова агентство сообщило днем 9 апреля.

Журналисты получили документ о мобилизации бывшего главы налоговой: источники, которые его предоставили, не указываются. Документ датирован 7 апреля 2025 года. Согласно данным агентства, Насирова назначили сапером в 1 инженерно-саперное отделение 1 инженерно-саперного взвода инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения. За месяц до этого, 30 января 2025 года, экс-чиновник успешно прошел военно-врачебную комиссию.

Агентство также сообщили, какие выплаты будет получать Насиров:

ежемесячный оклад — 2 640 грн;

ежемесячная премия за особый вклад в результаты службы — 578% оклада, то есть, ориентировочно, 15 200 грн;

надбавка за особенности службы — 65% оклада, ориентировочно, 1 700 грн.

Вероятные выплаты бывшему главе налоговой составят 19 500 грн, показывают расчеты.

"Укринформ" не опубликовало фотографию документа в подтверждение информации.

Дело Насирова — детали

Отметим, Роман Насиров — 46-летний экс-чиновник, который с мая 2015 по март 2017 года возглавлял Государственную фискальную службу. Еще до увольнения чиновник стал фигурантом расследования НАБУ по делу "Укргаздобычи", напомнило издание "Радио Свобода". В деле речь шла о злоупотреблениях в размере 2 млрд грн. Как рассказали следователи, чиновник откладывал рентные платежи, которые государство должно было получать за пользование недрами. В 2022 году появилось подозрение в получении взятки в размере 700 млн грн: деньги вручались фигуранту и его заместителю, выяснили следователи.

Между тем во время судебных заседаний, которые проходили еще в 2017 году, Роман Насиров жаловался на проблемы со здоровьем. Медиа публиковали записи из судебного зала: экс-налоговика врачи выносили на носилках под клетчатым одеялом. В медицинском центре "Феофания" Насирову диагностировали "инфаркт миокарда", писало агентство УНИАН.

В мае 2024 года фигурант вышел из СИЗО под залог размером 55 млн грн. Перед этим он провел в изолятор 19 месяцев. Согласно решению суда, Насиров находился под домашним арестом, носил электронный браслет, не выезжал за пределы Киева и сдал загранпаспорт.

Напоминаем, 9 апреля антикоррупционная организация Transparency International Ukraine сообщила о Насирове, которые не явился в суд и якобы мобилизовался.