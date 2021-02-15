Бывшего топ-менеджера "Нафтогаза" подозревают в 150-миллионных убытках государству, – СМИ

По данным следователей, "Нафтогаз" продавал газ по заниженным ценам частной фирме, которая затем перепродавала его по рыночной стоимости.

Офис Генпрокурора расследует куплю-продажу газа между госкомпаниями НАК "Нафтогаз Украины" и "ЭРУ Трейдинг". Как сообщает "Украинская правда", об этом говорится в письме Офисе Генпрокурора Министерству энергетики.

По версии следователей, в период с ноября 2018 по январь 2019 годов должностные лица "Нафтогаза" действовали по предварительному сговору и разработали "преступную схему завладения имуществом" путем реализации газа по заниженным ценам подконтрольным фирмам.

"В дальнейшем вырученный газ продавался по рыночным ценам, в результате чего были получены сверхприбыли, причинив НАК "Нафтогаз Украины" тяжкие последствия", – говорится в письме.

В ГПУ полагает, что целью операции было незаконное обогащение.

Прокуроры отмечают, что в связи с изменениями схемы продажи газа с 1 октября 2018 года поставка и продажа газа промышленным и коммерческим предприятиям начала реализовываться через вновь созданную дочернюю "ГК Нафтогаз Трейдинг".

"Одной из таких частных компаний стало ООО "Эру Трейдинг", конечным бенефициарным владельцем которой до 9 февраля 2019 года был Фаворов Андрей Михайлович, который фактически с 26 ноября 2018 года работал в НАК "Нафтогаз Украины" в должности директора дивизиона "Интегрированный газовый бизнес", имел статус члена правления, временно осуществлял полномочия главы правления "Укргазвыдобування", – говорится в письме.

Следователи уставили, что Фаворов по предварительному сговору с руководством "Нафтогаза" в ноябре-январе 2018-2019 годов продал по заниженной цене – около 8,4 тыс. грн за тысячу кубометров – 147 миллионов кубометров газа. После этого "Эру Трейдинг" перепродал газ "Укртрансгазу" по рыночной цене около 9,5 тыс. грн за тысячу кубометров.

По мнению следователей, предполагаемая сумма ущерба составляет 153,2 млн грн.

Как сообщалось ранее, НАБУ расследует передачу "Нафтогазом" 305 млн кубов газа фиктивной фирме.

Напомним, в октябре прошлого года глава "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что против руководства компании возбуждено уголовное дело по факту госизмены, отметив, что "дело касается деятельности менеджмента компании".