Колишнього топ-менеджера "Нафтогазу" підозрюють у 150-мільйонних збитках державі, — ЗМІ

За даними слідчих, "Нафтогаз" продавав газ за заниженими цінами приватній фірмі, яка потім перепродавала його за ринковою вартістю.

Офіс Генпрокурора розслідує купівлю-продаж газу між держкомпаніями НАК "Нафтогаз України" та "ЕРУ Трейдинг". Як повідомляє "Українська правда", про це йдеться в листі Офісі Генпрокурора Міністерству енергетики.

За версією слідчих, у період із листопада 2018 по січень 2019 років посадові особи "Нафтогазу" діяли за попередньою змовою і розробили "злочинну схему заволодіння майном" шляхом реалізації газу за заниженими цінами підконтрольним фірмам.

"Надалі виручений газ продавався за ринковими цінами, унаслідок чого були отримані надприбутки, заподіявши НАК "Нафтогаз України" тяжкі наслідки", — йдеться в листі.

У ГПУ вважає, що метою операції було незаконне збагачення.

Прокурори зазначають, що у зв'язку зі змінами схеми продажу газу з 1 жовтня 2018 року постачання і продаж газу промисловим і комерційним підприємствам почали реалізовуватися через новостворену дочірню "ГК Нафтогаз Трейдинг".

"Однією з таких приватних компаній стало ТОВ "Еру Трейдинг", кінцевим бенефіціарним власником якої до 9 лютого 2019 року був Фаворов Андрій Михайлович, який фактично з 26 листопада 2018 року працював у НАК "Нафтогаз України" на посаді директора дивізіону "Інтегрований газовий бізнес", мав статус члена правління, тимчасово здійснював повноваження глави правління "Укргазвидобування", — йдеться в листі.

Слідчі постановили, що Фаворов за попередньою змовою з керівництвом "Нафтогазу" в листопаді-січні 2018-2019 років продав за заниженою ціною — майже 8,4 тис. грн за тисячу кубометрів — 147 мільйонів кубометрів газу. Після цього "Еру Трейдинг" перепродав газ "Укртрансгазу" за ринковою ціною майже 9,5 тис. грн за тисячу кубометрів.

На думку слідчих, передбачувана сума збитку становить 153,2 млн грн.

Як повідомлялося раніше, НАБУ розслідує передачу "Нафтогазом" 305 млн кубів газу фіктивній фірмі.

Нагадаємо, у жовтні минулого року глава "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що проти керівництва компанії порушено кримінальну справу за фактом державної зради, зазначивши, що "справа стосується діяльності менеджменту компанії".