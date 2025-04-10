Повістка замість вироку: у прокуратурі розповіли, скільки підозрюваних у корупції мобілізувалось до ЗСУ

Після передачі обвинувальних актів до суду, 48 осіб, які фігурують у справах, що розслідуються Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) та Національним антикоруцпційним бюро України (НАБУ), вирішили добровільно вступити до лав Збройних сил України.

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Про це повідомляє САП в мережі Facebook.

Там пояснюють, що мобілізація обвинувачених призводить до призупинення судового розгляду, а строки притягнення до відповідальності тим часом минають. Це підвищує шанси уникнути вироку.

Мобілізація обвинувачених призводить до призупинення судового розгляду

Насіров мобілізувався до лав ЗСУ

Днями організація Transparency International Ukraine повідомила, що колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров добровільно мобілізувався до ЗСУ на етапі завершення суду у своїй справі.

У САП розповіли про продовження цієї історії. 10 квітня 2025 року у Вищому антикорупційному суді відбулося чергове засідання у справі Насірова. Цього разу ексочільник ДФС особисто з’явився до суду, хоча 9 квітня він не прийшов на засідання. ВАКС продовжив строк дії обов’язків, покладених на обвинуваченого, в тому числі носіння електронного браслета.

Романа Насірова обвинувачують у отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка. Кримінальне провадження розглядає ВАКС. Справа перебуває на стадії судових дебатів і наближається до вироку.

Як раніше писав Фокус, його призначили на посаду сапера. Однак після суспільного резонансу командир 101-ї окремої бригади охорони Генштабу ЗСУ імені полковника Геннадія Воробйова визнав наказ про мобілізацію Насірова незаконним і скасував його.

Нагадаємо, у Військовій службі правопорядку Збройних сил України повідомили, що триває внутрішнє службове розслідування щодо обставин мобілізації Романа Насірова. Ініціатором перевірки виступив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.