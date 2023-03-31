Скрыл имущество почти на 60 млн: ВАКС объявил в розыск нардепа Шахова

По информации НАБУ, народный депутат не задекларировал 13 квартир в Киеве, 27 земельных участков, дома и два автомобиля.

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Сегодня, 31 марта, Высший антикоррупционный суд объявил в розыск народного депутата Сергея Шахова. Он обвиняется в декларировании ложных данных. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"Ходатайство прокурора — удовлетворить. Обвиняемого Шахова Сергея Владимировича объявить в розыск. Организацию выполнения постановления поручить прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры", — говорится в решении суда.

Нардеп Сергей Шахов не задекларировал имущество: что уже известно

Подозрение нардепу вручили сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины еще 22 ноября 2021 года. По данным НАБУ, Шахов не задекларировал 13 квартир в центре столицы, 8 паркомест, 2 дома в элитном коттеджном городке, 27 земельных участков, дачу, 2 машины, нежилую недвижимость, доли в ряде субъектов хозяйствования и доходы от продажи недвижимости. Сумма имущества превышает 59,5 миллионов гривен.

22 ноября 2021 года Шахов дал комментарий Фокусу. Подозрение он назвал давлением от власти за "разрыв силовиков с трибуны". По мнению нардепа, власти необходимо решать вопросы народа, а не "закрывать рот" парламентариям.

Напомним, 21 февраля ВАКС приняла принудительно привести нардепа, который не появлялся на судебных заседаниях, несмотря на законные требования.