Приховав майно майже на 60 млн: ВАКС оголосив у розшук нардепа Шахова

За інформацією НАБУ, народний депутат не задекларував 13 квартир у Києві, 27 земельних ділянок, будинки та дві автівки.

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Сьогодні, 31 березня, Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук народного депутата Сергія Шахова. Він обвинувачується у декларуванні неправдивих даних. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

"Клопотання прокурора — задовольнити. Обвинуваченого Шахова Сергія Володимировича оголосити в розшук. Організацію виконання ухвали доручити прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", — йдеться в рішенні суду.

Нардеп Сергій Шахов не задекларував майно: що вже відомо

Підозру нардепу вручили співробітники Національного антикорупційного бюро України ще 22 листопада 2021 року. За даними НАБУ, Шахов не задекларував 13 квартир у центрі столиці, 8 паркомісць, 2 будинки в елітному котеджному містечку, 27 земельних ділянок, дачу, 2 машини, нежитлову нерухомість, частки у низці суб'єктів господарювання та доходи від продажу нерухомості. Сума майна перевищує 59,5 мільйонів гривень.

22 листопада 2021 року Шахов дав коментар Фокусу. Підозру він назвав тиском від влади за "розрив силовиків з трибуни". На думку нардепа, владі необхідно розв’язувати питання народу, а не "закривати рот" парламентарям.

Нагадаємо, 21 лютого ВАКС ухвалила примусово привести нардепа, який не з'являвся на судових засіданнях попри законні вимоги.