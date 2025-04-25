Живе в елітних апартаментах: розшукуваний в Україні нардеп Шахов "засвітився" в Дубаї

Народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов, якого два роки розшукують в Україні за звинуваченням у справі про недекларування майна на майже 88 мільйонів гривень, знайшовся: розслідувачі встановили, що весь цей час він мешкає у Дубаї, в елітних апартаментах, які орендує його дружина. Сам нібито "перебуває на лікуванні".

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Про місце переховування нардепа від притягнення до відповідальності дізналися журналісти проєкту "Схеми" ("Радіо Свобода") 24 квітня.

Розслідувачам вдалося визначити місце перебування Шахова за кадрами його доньки, які та викладала у соціальні мережі. Журналісти зіставили їх з кадрами інтер'єру приміщення, у стінах якого перебував Шахов під час включень до онлайн-засідань комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування.

Як стало відомо раніше, відсутність народного депутата на судових слуханнях пояснюють нібито "перебуванням на лікуванні" за кордоном. Однак не повідомлялося, де саме перебуває Шахов, та про які проблеми зі здоров'ям у нардепа йдеться.

Журналістам вдалося з'ясувати, що у Дубаї Шахов мешкає в орендованих елітних апартаментах, як свідчать дані з дубайського витоку інформації про власників нерухомості. Орієнтовна вартість оренди такого житла за рік може становити до 300 тисяч доларів.

Витрати на оренду дороговартісної нерухомості у Дубаї нардеп ніде не вказує, з'ясували розслідувачі. Він не декларує ані ці кошти, ані те, що витрачає на освіту своїх дітей у приватних школах у Дубаї.

Журналісти звернулися до Шахова за коментарями, однак наразі відповідей не отримали.

Що відомо про справу Шахова

Вищий антикорупційний суд оголосив у розшук народного депутата Сергія Шахова наприкінці березня 2023 року. Він обвинувався у декларуванні неправдивих даних.

Підозру нардепу вручили співробітники Національного антикорупційного бюро України ще 22 листопада 2021 року. Повідомлялося, що нардеп не задекларував 13 квартир у центрі столиці, 8 паркомісць, 2 будинки в елітному котеджному містечку, 27 земельних ділянок, дачу, 2 машини тощо.

У лютому 2023 року ВАКС ухвалив примусово привести Шахова до суду.

Нагадаємо, 16 квітня Національне антикорупційне бюро України повідомило про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента в легалізації незаконно набутих коштів та отриманні великого хабаря.

Також 10 квітня у прокуратурі розповіли, скільки підозрюваних у корупції мобілізувалися до лав Сил оборони.