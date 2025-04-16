Легалізація незаконно набутих коштів і хабар: колишній заступник голови ОП отримав нові підозри, — НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента в легалізації незаконно набутих коштів та отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Правоохоронці не називають імені фігуранта, проте джерела ЗМІ кажуть, що мова про Андрія Смирнова.

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Про це повідомили в НАБУ 16 квітня.

Слідчі зазначили, що особа вже притягується НАБУ і САП до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення на суму 15,7 млн грн. А джерела hromadske кажуть, що йдеться про Андрія Смирнова.

За даними правоохоронців, ексзаступник глави ОП у період 2019-2021 рр. незаконно отримав кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні в Одеській області.

"Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн", — розповідають в НАБУ.

А готове нерухоме майно спочатку оформили на товариство, а після повідомлення Смирнову про підозру у травні 2024 року записали на довірену особу.

Нерухоме майно в Одеській області Фото: НАБУ

А у 2022 році до підозрюваного звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тисяч доларів для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це він просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, у якому переміг конкурент, а згодом забезпечити перемогу його компанії.

Смирнов погодився, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. Тим часом АМКУ ухвалив "потрібне" рішення.

Наразі йому інкриміновано одержання неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. дол. США та легалізацію незаконно набутих коштів, тобто вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України. А власнику будівельної компанії повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 369 КК України.

Розслідування у справі триває, встановлюються всі подробиці.

Хто такий Андрій Смирнов

10 вересня 2019 року він став заступником керівника Офісу президента. Смирнов займався питаннями правової політики, правоохоронною і судовою системами.

А 29 березня 2024 року був звільнений з посади.

Андрій Смирнов Фото: ОП

Нагадаємо, ексзаступнику голови ОП Смирнову у травні 2024 року повідомили про підозру в незаконному збагаченні. За словами колишнього чиновника, у нього провели обшук. Експосадовець заявив, що переконаний у своїй правоті та буде доводити її всіма доступними способами.

Також Фокус писав про те, що НАБУ та САП 2 квітня розповіли про деталі оборудки про яйця за 17 грн, до якої причетне Міністерство оборони. П'ятеро фігурантів, яким оголосили підозру, діяли у 2022-2023 роках. На записі, оприлюдненому правоохоронцями, чути, як підозрювані змовляються продати військовим неякісні продукти за завищеними цінами.