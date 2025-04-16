Легализация незаконно приобретенных средств и взятка: бывший замглавы ОП получил новые подозрения, — НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Офиса президента в легализации незаконно приобретенных средств и получении взятки в особо крупном размере. Правоохранители не называют имени фигуранта, однако источники СМИ говорят, что речь об Андрее Смирнове.

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Об этом сообщили в НАБУ 16 апреля.

Следователи отметили, что лицо уже привлекается НАБУ и САП к уголовной ответственности за незаконное обогащение на сумму 15,7 млн грн. А источники hromadske говорят, что речь идет об Андрее Смирнове.

По данным правоохранителей, экс-заместитель главы ОП в период 2019-2021 гг. незаконно получил средства, которые решил легализовать путем строительства частных домов площадью более 300 кв. м. в рекреационной зоне в Одесской области.

"Для маскировки таких действий обратился к бенефициару общества, которое владело землей на берегу моря, и передал для возведения объектов почти 6,5 млн грн", — рассказывают в НАБУ.

А готовое недвижимое имущество сначала оформили на общество, а после сообщения Смирнову о подозрении в мае 2024 года записали на доверенное лицо.

Недвижимое имущество в Одесской области Фото: НАБУ

А в 2022 году к подозреваемому обратился владелец строительной компании с предложением предоставить взятку в виде работ и услуг на сумму 100 тысяч долларов для возведения одного из упомянутых домов на побережье. За это он просил посодействовать принятию Антимонопольным комитетом Украины решения об отмене результатов тендера, в котором победил конкурент, а впоследствии обеспечить победу его компании.

Смирнов согласился, использовал служебное положение и выполнил взятые на себя обязательства. Тем временем АМКУ принял "нужное" решение.

Сейчас ему инкриминируется получение неправомерной выгоды в размере 100 тыс. долл. США и легализацию незаконно приобретенных средств, то есть совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. ч. 1, 2 ст. 209 и ч. 4 ст. 368 УК Украины. А владельцу строительной компании сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 369 УК Украины.

Расследование по делу продолжается, устанавливаются все подробности.

Кто такой Андрей Смирнов

10 сентября 2019 года он стал заместителем руководителя Офиса президента. Смирнов занимался вопросами правовой политики, правоохранительной и судебной системами.

А 29 марта 2024 года был уволен с должности.

Андрей Смирнов Фото: ОП

Напомним, экс-заместителю председателя ОП Смирнову в мае 2024 года сообщили о подозрении в незаконном обогащении. По словам бывшего чиновника, у него провели обыск. Экс-чиновник заявил, что убежден в своей правоте и будет доказывать ее всеми доступными способами.

Также Фокус писал о том, что НАБУ и САП 2 апреля рассказали о деталях сделки о яйцах за 17 грн, к которой причастно Министерство обороны. Пятеро фигурантов, которым объявили подозрение, действовали в 2022-2023 годах. На записи, обнародованной правоохранителями, слышно, как подозреваемые сговариваются продать военным некачественные продукты по завышенным ценам.