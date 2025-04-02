Кража на 1,5 миллиарда: НАБУ опубликовало разговоры фигурантов схемы с "золотыми яйцами" (видео)

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура рассказали о деталях сделки о яйцах за 17 грн, к которой причастно Министерство обороны. Пятеро фигурантов, которым объявили подозрение, действовали в 2022-2023 годах. На записи, обнародованной правоохранителями, слышно, как подозреваемые сговариваются продать Вооруженным силам некачественные продукты по завышенным ценам.

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О деталях мошенничества в Минобороны по делу о "яйцах за 17 грн" говорится в сообщении НАБУ на портале ведомства и на странице Facebook САП.

Яйца по 17 грн — объяснение НАБУ о мошенничестве в Минобороны

Правоохранители сообщили, что подозрение получили пятеро фигурантов:

экс-руководитель Департамента Минобороны;

владелица компаний-поставщиков;

два руководителя компаний-поставщиков;

гражданин, причастный к сделке.

Как выяснили следователи, фигуранты обокрали государство на 733 млн грн и могли обокрасть в будущем на 788 млн: суммарно речь идет о 1,5 млрд грн. Правоохранители установили, что компании-поставщики предлагали Минобороны закупить продукты питания для ВСУ в соответствии с каталогом из 409 позиций. При этом подразумевалось, что покупается сразу полный комплект в указанном количестве.

Кража происходила благодаря сделкам с ценами: на востребованные продукты цены поднимались в несколько раз, а на невостребованные — занижались. Был еще один метод — махинации с ценами за счет сезонности. Таким образом переплаченные государством средства оказывались в карманах злоумышленников, пояснило НАБУ. На аудиоперехвате слышно, как махинаторы обсуждают мошенничество на мясе: вместо качественного продукта планируют продать ВСУ некачественный.

САП привела числа, которые объяснили суть мошенничества:

за 40 позиций из 409 государство заплатило 1,2 млрд грн и это 50% от полной стоимости набора продуктов. Указанные позиции покупались по завышенным ценам, как, например, яйца по 17 грн за штуку;

за 27 позиций из 409 заплачено 3,6 млн грн и это 0,14% стоимости набора;

аномально низкие цены на черешню (8 грн/кг), клубнику (10 грн/кг), смородину (10 грн/кг). Нарушение закона заключалось в том, что этих позиций вообще не должно быть в закупках для ВСУ, уточнили в САП. Указанные продукты не входили в закупку, поскольку договоры заключались после завершения сезона, добавили прокуроры.

Средства, незаконно заработанные компанией-поставщиком, затем были выведены из Украины и, как предполагает следствие, владелица использовала их на покупку недвижимости в Хорватии.

Имена фигурантов расследования НАБУ и САП не называет. Указано, что их подозревают по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 5 ст. 191 (растрата государственных средств), ч. 2 ст. 15 и ч. 5 ст. 191 (покушение на растрату), ч. 3 ст. 209 (легализация незаконно заработанных средств).

Яйца по 17 грн — детали скандала

Отметим, первые сообщения о закупке яиц по 17 грн, которую проводит Минобороны, появились в начале 2023 года. Медиа опубликовали данные о продуктах, которые должны были поступить бойцам ВСУ, при этом государство почему-то платило в 2-3 раза больше, чем должно было бы в соответствии с ценами в обычных магазинах. Позже расследователи установили, что компания попыталась заработать на еще одной позиции — на яблоках. В частности, вместо цены 17 грн/кг Минобороны покупало по 51 грн/кг, написала журналистка Татьяна Николаенко. Она же назвала имя владелицы компании, которая подозревается в мошенничестве — это Татьяна Глиняная, собственница ООО "Актив компани". Именно "Актив компани", а также пол десятка других компаний, фигурировали в расследовании, которое провел журналист "Зеркала недели" Юрий Николов.

Напоминаем, 3 февраля хорватские СМИ рассказали о приключениях Татьяны Глиняной в Хорватии, где у нее, вероятно похитили сумку с 16 тыс. евро.