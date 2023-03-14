Компания, продававшая ВСУ яйца по 17 грн, решила заработать на яблоках, — журналистка

Военнослужащие части, куда закупили яблоки по 51 грн за кг, таким расходам не обрадовались, поэтому самостоятельно пошли на рынок, чтобы проверить реальную стоимость фруктов.

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Компания ООО "Актив компании", из-за которой Министерство обороны Украины попало в скандал с закупками яиц для ВСУ по завышенным ценам, теперь взялась продавать военным втридорога яблоки. Об этом сообщила журналистка Татьяна Николаенко.

Журналистке в руки попала накладная, в которой указано, что одна из воинских частей получила яблоки по 51 грн за кг.

"Увидев накладную с яблоками по 51 гривне, военные так обрадовались, что сами пошли в магазин и пофоткали цены. 17-22 грн за нормальные яблоки. Скорее всего, польские. Но военные будут есть по 51 яблоку размером с куриное яйцо. Начальство части так "обрадовало", что написало наверх рапорт. Вы себе представляете, что там чувствуют военные, когда это все видят. Но, мужчины наверху, вам там как, не страшно?", — написала журналистка.

В подтверждение своих слов она прикрепила фото с рынка с указанными реальными ценами на яблоки.

Напомним, 21 января журналист Юрий Николов опубликовал расследование, в котором говорится, что Минобороны разворовывает бюджетные средства, существенно завышая цены на продукты питания для ВСУ. Согласно результатам расследования, ведомство заказало яйца по 17 грн за штуку.

Министерство обороны открыло информацию о стоимости закупаемых для ВСУ продуктов. В ведомстве подчеркнули, что закупают не продукты из списка, а услугу питания. По обновленным договорам стоимость услуги суточного питания составит от 137,04 до 144,06 грн.

ДБР задержало предпринимателей, которые продавали военным яйца по 17 гривен. Также зафиксированы эпизоды, когда горе-предприниматели вносили в документы ошибочные данные о том, что военная часть получила продукты на свой склад, но на самом деле ничего не поставлялось. Несуществующие продукты впоследствии просто "списывали" как те, которые "съели" солдаты.