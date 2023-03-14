Компанія, яка продавала ЗСУ яйця по 17 грн, вирішила заробити на яблуках, — журналістка

Військовослужбовці частини, куди закупили яблука по 51 грн за кг, таким витратам не зраділи, тож самотужки пішли на ринок, щоб перевірити реальну вартість фруктів.

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Компанія ТОВ "Актив компанії", через яку Міністерство оборони України потрапило у скандал із закупівлями яєць для ЗСУ по завищених цінах, тепер взялася продавати військовим втридорога яблука. Про це повідомила журналістка Тетяна Ніколаєнко.

Медійниці в руки потрапила накладна, в якій вказано, що одна із військових частин отримала яблука, які коштують 51 грн за кг.

"Побачивши накладну з яблуками по 51 гривні, військові так зраділи, що самі пішли в магазин і пофоткали ціни. 17-22 грн за нормальні яблука. Скоріше за все, польські. Але військові будуть їсти по 51 яблука розміром з куряче яйце. Начальство частини так "зраділо", що написало наверх рапорт. Ви собі уявляєте, що там відчувають військові, коли це все бачать. Альо, мужчинчики нагорі, вам там як, не страшно?", — написала журналістка.

В підтвердження своїх слів вона прикріпила фото з ринку із вказаними реальними цінами на яблука.

Нагадаємо, 21 січня журналіст Юрій Ніколов опублікував розслідування, в якому сказано, що Міноборони розкрадає бюджетні кошти, суттєво завищуючи ціни на продукти харчування для ЗСУ. Згідно із результатами розслідування, відомство замовило яйця по 17 грн за штуку.

Міністерство оборони відкрило інформацію щодо вартості продуктів, які закуповуються для ЗСУ. У відомстві наголосили, що закуповують не продукти зі списку, а послугу харчування. За оновленими договорами вартість послуги добового харчування складатиме від 137,04 до 144,06 грн.

ДБР затримало підприємців, які продавали військовим яйця по 17 гривень. Також зафіксовані епізоди, коли горе-підприємці вносили до документів помилкові дані про те, що військова частина отримала продукти на свій склад, але насправді нічого не постачалося. Неіснуючі продукти згодом просто "списували" як такі, що "з'їли" солдати.