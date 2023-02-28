"Яйця за 8-9 грн": Міноборони України показало ціни на продукти для ЗСУ

Було внесено зміни до 8 договорів. За оновленими документами вартість послуги добового харчування складатиме від 137,04 до 144,06 грн.

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Міністерство оборони відкрило інформацію щодо вартості продуктів, що закуповуються для харчування збройних сил України протягом 2023 року. Таблиці вартості продуктів опубліковано на сайті міністерства.

У відомстві наголосили, що закуповують не продукти зі списку, а послугу харчування. До неї входить логістика продовольства, приготування їжі та підтримка у належному стані місць прийому їжі.

20 лютого Міноборони внесло зміни до 8 договорів із постачальниками, скоротивши термін їх дії. Це дозволило забрати з них інфляційну складову та зменшити вартість послуг. За оновленими договорами вартість послуги добового харчування складатиме від 137,04 до 144,06 грн.

Усі ці витрати вже закладено у вартість послуги.

Додатки до кожного з восьми договорів розміщено на сайті Міністерства оборони. Одне з них, наприклад, виглядає так:

[ + – ] Фото із сайту Міноборони

Нагадаємо, в січні 2023 року курячі яйця стали символом корупційного скандалу, за розвитком якого продовжує стежити Фокус. Хвилю обурення серед громадян викликало те, що яйця для потреб ЗСУ пропонувалося закуповувати по 17 грн за штуку – у 2,4 рази вищі за актуальні ціни у великих мережах супермаркетів.

5 лютого Фокус писав про рішення фракції "Слуга народу" відправити міністра оборони України у відставку. Міністерство, за словами нардепки Мар'яни Безуглої, має очолити Кирило Буданов, чинний керівник ГУР МОУ. Олексія Резнікова планують перевести на посаду міністра зі стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва.

Раніше Фокус підбивав підсумки зміни цін на продукти харчування у 2022 році.