"Яйца за 8-9 грн": Минобороны Украины показало цены на продукты для ВСУ

Были внесены изменения в 8 договоров. По обновленным документам стоимость услуги суточного питания будет составлять от 137,04 до 144,06 грн.

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Министерство обороны открыло информацию о стоимости продуктов, закупаемых для питания вооруженных сил Украины в течение 2023 года. Таблицы стоимости продуктов опубликованы на сайте министерства.

В ведомстве подчеркнули, что закупают не продукты из списка, а услугу по питанию. В нее входит логистика продовольствия, приготовление пищи и поддержка в надлежащем состоянии мест приема пищи.

20 февраля Минобороны внесло изменения в 8 договоров с поставщиками, сократив срок их действия. Это позволило убрать из них инфляционную составляющую и уменьшить стоимость услуг. По обновленным договорам стоимость услуги суточного питания будет составлять от 137,04 до 144,06 грн.

Все эти расходы уже заложены в стоимость услуги.

Приложения к каждому из восьми договоров размещены на сайте Министерства обороны. Одно из них, например, выглядит так:

[ + – ] Фото из сайта Минобороны

Напомним, в январе 2023 года яйца куриные стали символом коррупционного скандала, за развитием которого продолжает следить Фокус. Волну возмущения среди граждан вызвало то, что яйца для нужд ВСУ предлагалось закупать по 17 грн за штуку – в 2,4 раза выше актуальных цен в крупных сетях супермаркетов.

5 февраля Фокус писал о решении фракции "Слуга народа" отправить министра обороны Украины в отставку. Министерство, по словам нардепки Марьяны Безуглой, должно возглавить Кирилл Буданов, действующий начальник ГУР МОУ. Алексея Резникова планируют перевести на должность министра по стратегическим отраслям промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.

Ранее Фокус подводил итоги изменения цен на продукты питания в 2022 году.