В Хорватии напали на поставщицу "яиц по 17 грн" для ВСУ: детали от СМИ

Фигурантка скандала в Минобороны о яйцах за 17 грн могла продать в Хорватии три из четырех отелей, рассказали местные журналисты. Медиа сообщили о происшествии с грабителями и пропаже сумки с 16 тысячами евро.

Related video

Украинская гражданка и владелица элитных курортных отелей пострадала от нападения в Хорватии. От атаки также пострадал ее муж, которого отправили на лечение в медучреждение. Местные медиа сообщили, что фигурантка инцидента, вероятно, Татьяна Глиняная — предпринимательница, компания которой подозревается в поставках яиц по 17 грн для ВСУ. О приключениях Глиняной в Хорватии журналистка "Цензор.нет" Татьяна Николаенко написала в Facebook.

Николаенко сообщила, что в хорватском медиа Index появилась публикация об украинке, которая "покупала и продавала отели". Инцидент произошел 14 декабря 2024 года неподалеку от курортного города Макарска (Makarska), расположенного на берегу Адриатического моря. Об инциденте журналисты узнали из отчетов полиции. Полиция написала, что произошло нападение на мужчину и женщину. О ком идет речь, правоохранители не указали. Впрочем, из собственных источников медиа установило возможные имена пострадавших: Татьяна Глиняная и ее муж Анатолий.

Особых деталей инцидента в медиа не рассказали. Только отметили, что у мужчины после нападения ухудшилось здоровье и его отправили на лечение. Также упоминается о еще одном приключении семейства Глиняных. Как выяснилось, полиции известно об инциденте с кражей: у Татьяны в отеле исчезла сумка, в которой было 16 тыс. евро. Позже сумку вернули: ее случайно взяли коммунальщики. Тем временем на Index обратили внимание на публикацию издания Slobodna Dalmacija: оно сообщило, что Глиняная продала три отеля на курортном побережье.

Скандал в Минобороны и публикация о Татьяне Глиняной Фото: Скриншот

Скандал в Минобороны — детали дела Глиняной

Отметим, Татьяна Глиняная — предпринимательница из Белой Церкви, деятельность которой оказалась в центре внимания расследователей зимой 2022-23 гг. Журналисты медиа NV установили, что она является соучредителем компаний, которые поставляют продукты ВСУ и выигрывают соответствующие тендеры Минобороны. Среди компаний — "Премиум компани", "Укрпродакорд ВР", "Гранд консалт" и "Актив компани". Одна из них, "Актив компани", фигурирует в скандале с Минобороны по покупке яиц по 17 грн за штуку и сверхдорогого картофеля, написали расследователи. Компания выиграла самый дорогой тендер на сумму 13 млрд грн. Журналист Юрий Николов из "Зеркала недели" опубликовал документы с ценами и рассказал, что продукты поставлялись военным частям Киевской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областей.

Кроме того, журналисты узнали об имуществе семейства Глиняных в Хорватии: есть четыре отеля в курортном городе Сплит общей стоимостью 10 млн долл. Тем временем ГБР арестовало фигурантов, которых подозревают в махинациях с поставками продуктов для армии. Согласно материалам следствия, они причастны к тендерам по яйцам по 17 грн.

Напоминаем, в конце января вспыхнул новый скандал в Минобороны, связанный с Агентством оборонных закупок и руководителем этого учреждения Мариной Безруковой. 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на кризис, во время которого руководитель АОЗ менялся несколько раз в течение нескольких дней.