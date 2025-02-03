У Хорватії напали на постачальницю "яєць по 17 грн" для ЗСУ: деталі від ЗМІ

Фігурантка скандалу в Міноборони про яйця за 17 грн могла продати в Хорватії три з чотирьох готелів, розповіли місцеві журналісти. Медіа повідомили про пригоду з грабіжниками та пропажу сумки з 16 тисячами євро.

Related video

Українська громадянка та власниця елітних курортних готелів постраждала від нападу в Хорватії. Від атаки також постраждав її чоловік, якого відправили на лікування до медзакладу. Місцеві медіа повідомили, що фігурантка інциденту, ймовірно, Тетяна Глиняна — підприємниця, компанія якої підозрюється у постачанні яєць по 17 грн для ЗСУ. Про пригоди Глиняної в Хорватії журналістка "Цензор.нет" Тетяна Ніколаєнко написала в Facebook.

Ніколаєнко повідомила, що у хорватському медіа Index з'явилась публікація про українку, яка "купувала та продавала готелі". Інцидент стався 14 грудня 2024 року неподалік від курортного міста Макарська (Makarska), розташованого на березі Адріатичного моря. Про інцидент журналісти дізнались зі звітів поліції. Поліція написала, що стався напад на чоловіка та жінку. Про кого ідеться, правоохоронці не вказали. Втім з власних джерел медіа встановило можливі імена потерпілих: Тетяна Глиняна та її чоловік Анатолій.

Особливих деталей інциденту у медіа не розповіли. Лише зазначили, що у чоловіка після нападу погіршилось здоров'я і його відправили на лікування. Також згадується про ще одну пригоду сімейства Глиняних. Як з'ясувалось, поліції відомо про ще інцидент з крадіжкою: у Тетяни в готелі зникла сумку, у якій було 16 тис. євро. Згодом сумку повернули: її випадково взяли комунальники. Тим часом на Index звернули увагу на публікацію видання Slobodna Dalmacija: воно повідомило, що Глиняна продала три готелі на курортному узбережжі.

Скандал в Міноборони та публікація про Тетяну Глиняну Фото: Скриншот

Скандал в Міноборони — деталі справи Глиняної

Зазначимо, Тетяна Глиняна — підприємниця з Білої Церкви, діяльність якої опинилась у центрі уваги розслідувачів взимку 2022-23 рр. Журналісти медіа NV встановили, що вона є співзасновницею компаній, які постачають продукти ЗСУ та виграють відповідні тендери Міноборони. Серед компаній — "Преміум компані", "Укрпродакорд ВР", "Гранд консалт" та "Актив компані". Одна з них, "Актив компані", фігурує у скандалі з Міноборони щодо купівлі яєць за 17 грн за штуку та наддорогої картоплі, написали розслідувачі. Компанія виграла найдорожчий тендер на суму 13 млрд грн. Журналіст Юрій Ніколов з "Дзеркала тижня" опублікував документи з цінами та розповів, що продукти постачались військовим частинам Київської, Полтавської, Сумської, Житомирської, Чернігівської та Черкаської областей.

Крім того, журналісти дізнались про майно сімейства Глиняних в Хорватії: є чотири готелі у курортному місті Спліт загальною вартістю 10 млн дол. Тим часом ДБР арештувало фігурантів, яких підозрюють у махінаціях з постачанням харчів для армії. Згідно з матеріалами слідства, вони причетні до тендерів щодо яєць за 17 грн.

Нагадуємо, наприкінці січня спалахнув новий скандал в Міноборони, пов'язаний з Агентством оборонних закупівель та керівницею цієї установи Мариною Безруковою. 3 лютого президент України Володимир Зеленський відреагував на кризу, під час якої керівник АОЗ змінювався кілька разів протягом кількох днів.