Міноборони скаржиться на Безрукову: скандал із главою АОЗ і Умєровим у розпал війни набирає обертів

Скандал навколо Міноборони та Агентства оборонних закупівель (АОЗ) триває. Рустем Умєров усунув Марину Безрукову від керівництва АОЗ, у відповідь НАБУ відкрило справу про зловживання владою. Фокус згадує хронологію конфлікту і розповідає про те, що відбувається навколо оборонних закупівель.

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Скандал із призначенням нового очільника Агентства оборонних закупівель (АОЗ) триває. Міністерство оборони України поскаржилося в Мін'юст через зміну керівника агентства в державному реєстрі.

Приватний нотаріус, за повідомленням міністерства, 29 січня вказав чинним керівником АОЗ не керівника Державного оператора тилу (ДОТ) Арсена Жумаділова, а Марину Безрукову. Міністр оборони Рустем Умєров відсторонив останню від посади останню на час службового розслідування.

Міноборони вважає, що рішення про зміну керівника ухвалили з порушенням вимог законодавства та статуту підприємства. Мін'юст обіцяє розглянути скаргу відповідно до встановленої законодавством процедури.

Звільнення Марини Безрукової: що відбувається в АОЗ?

Суперечки щодо призначення глави АОЗ тривають із 24 січня, коли наглядова рада АОЗ продовжила контракт із чинною директоркою Безруковою. Умєров не звернув увагу на це рішення, а Безрукова заявила, що продовжує бути головою АОЗ.

Наглядова рада АТОЗ продовжила контракт із Безруковою, але Умєров вирішив по-іншому

Фокус раніше писав, як Умеров опинився в центрі скандалів щодо кадрових рішень і прозорості військових закупівель. Міністр звільнив свого заступника Дмитра Клименкова і вирішив змінити керівництво АОЗ. Контракту з Безруковою він не продовжив і звільнив двох членів наглядової ради, які підтримали її кандидатуру: директора фонду "Повернись живим" Тараса Чмута та колишнього заступника міністра оборони Юрія Джигира.

Своє рішення він аргументував тим, що процес закупівель зброї треба закрити під час воєнного стану. Але з невідомої причини вони "перетворилися на "Амазон": кожен користувач інтернету може побачити, хто і що купує, в яких обсягах і в яких виробників.

Справа проти Умерова лежить у НАБУ

"Центр протидії корупції" (ЦПК) почав активно діяти: Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало за заявою ЦПК провадження проти Умєрова, угледівши в його діях ознаки зловживання владою.

ЗМІ писав про "рішення" Офісу президента України звільнити Умєрова Фото: Скриншот

Голова антикорупційного комітету Верховної ради Анастасія Радіна вважає, що дії Умерова руйнують реформу оборонних закупівель, і назвала Джигира і Чмута "чи не найавторитетнішими експертами з військових закупівель в Україні".

"Міністр чітко показав, що цим людям можна розчерком ручки в будь-який момент вказати на двері", — заявила політик.

Жумаділов тим часом готується напрацювати пропозиції для Міноборони з метою поліпшення закупівельних процедур. Він сказав, що перебуває в плановій відпустці за основним місцем роботи в ДОТ і й водночас працює разом із Безруковою.

Про передачу робочих справ від Безрукової, за словами Жумаділова, не йдеться. Наразі Марина Безрукова не йде з посади, а лише відсторонена від виконання обов'язків, зауважував він.

Нагадаємо, низка ЗМІ раніше писала про нібито рішення Офісу президента України звільнити Умєрова. Журналісти пов'язували це зі "спробами тиску міністра на наглядові ради".

Також на початку січня Умєров призначив ексміністра інфраструктури Олександра Кубракова радником на громадських засадах.