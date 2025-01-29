Не обошлось без Трампа: что стоит за скандалами вокруг Рустема Умерова

Вокруг Рустема Умерова разворачивается ряд скандалов, которые могут оказать значительное влияние на будущее оборонной сферы страны. Кадровые перестановки в Министерстве обороны, расследования антикоррупционных органов и критику в адрес его решений сопровождают неопределенность и растущее давление на руководство оборонного ведомства.

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За последнюю неделю вокруг министра обороны Украины Рустема Умерова разворачиваются события, которые могут существенно повлиять на будущее оборонного ведомства и ситуацию в стране в целом. На фоне войны с Россией и усиленного внимания к военным закупкам, руководитель оборонного ведомства оказался в центре скандалов, касающихся кадровых перестановок, расследований антикоррупционных органов и возможных попыток его отстранения от должности.

Кадровые перестановки в Министерстве обороны

24 января Рустем Умеров объявил об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова и смене руководства Агентства оборонных закупок (АОЗ) — контракт с директором Мариной Безруковой не продлил. Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые поддержали ее кандидатуру, речь идет о Тарасе Чмуте, директоре фонда "Вернись живым", и экс-заместителе министра обороны Юрии Джигире.

"Закупки оружия, которые должны быть закрытыми во время военного положения и полномасштабной войны с Россией, почему-то превратились в "Амазон", где каждый пользователь интернета может в реальном времени видеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей. А масштабы этих закупок, которые были бы по крайней мере соизмеримыми с пиаром в СМИ, наши защитники на фронте так и не почувствовали", — так объяснил свои решения министр.

В свою очередь, в ЦПК отметили, что устав АОЗ предусматривает создание Наблюдательного совета, а так Минобороны не имеет полномочий на непродление договора с действующей руководительницей АОЗ. Кроме того, согласно Закону "Об управлении объектами государственной собственности", такая компетенция есть только у Наблюдательного совета.

27 января стало известно, что Умеров инициировал служебное расследование в Агентстве оборонных закупок — единственной структуре Минобороны, закупающей военную технику для ВСУ, и все же отстранил ее руководительницу Марину Безрукову. В.и.о. назначили действующего руководителя Государственного оператора тыла (ГОТ) Арсена Жумадилова.

Председатель Комитета по антикоррупционной политике ВРУ Анастасия Радина заявила, что министр обороны должен уйти в отставку из-за скандальной ситуации вокруг Агентства оборонных закупок и из-за вмешательства в работу Наблюдательного совета АОЗ.

Через пару дней Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало производство против министра обороны Украины Рустема Умерова по признакам злоупотребления властью.

Производство зарегистрировали после заявления от "Центра противодействия коррупции", которое поступило 27 января, относительно возможных противоправных действий министра обороны Украины, в частности возможного совершения им уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).

Также в Национальном антикоррупционном бюро Украины отметили, что по результатам рассмотрения заявления "принято решение в порядке статьи 214 УПК Украины о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве от 27.01.2025 с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 364 УК Украины".

"Ручное управление" Умерова: что не так с решениями министра

По решению Наблюдательного Совета к госпоже Безруковой не было претензий по работе, поэтому ее дальнейшее пребывание в должности согласовали. Однако министр обороны, без надлежащего соблюдения процедур, решил прекратить ее полномочия и назначить на ее место господина Жумадилова.

"Это решение можно трактовать как ручное управление, которое нарушает установленную процедуру. Например, для меня очень тревожным является тот факт, что эти изменения происходят без четкого соблюдения законности. В то время, когда весь мир внимательно следит за процессами в Украине, такие действия могут иметь серьезные репутационные последствия", — говорит Фокусу бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

Ключевым моментом является то, что эти изменения происходят на фоне критики относительно эффективности закупок и поставок необходимой техники на фронт. И по мнению эксперта, нельзя игнорировать то, что этот вопрос находится под пристальным контролем западных партнеров. И их заявления о необходимости соблюдения законной процедуры в таких вопросах очень важны.

"Конечно, для этого есть специализированные органы. В этом случае, вопрос законности этих действий должно рассматривать Государственное бюро расследований (ГБР). Если выяснится, что действия министра и его подчиненных были незаконными, соответствующие правоохранительные органы должны провести расследование. Если этот вопрос не будет решен, ситуация может ухудшить доверие к нашим партнерам и остановить поставки критически важной техники на фронт. А это, в свою очередь, может иметь непредсказуемые последствия для обороноспособности страны", — считает Селезнев.

Скандал в управлении Умерова: при чем тут Трамп и Берлинская

По мнению политолога Олега Постернака, смена власти в США под руководством Трампа повлияла на снижение возможностей влияния для групп, которые непосредственно работали с иностранными организациями. Речь идет о разнообразных общественных структурах, антикоррупционных органах, а также наблюдательных советах в ключевых государственных предприятиях, в частности в Агентстве оборонных закупок. По сравнению с демократами, Трамп был ориентирован на сокращение поддержки и защиты этой инфраструктуры, которая была построена во времена его предшественников.

"Из-за этого начались соответствующие процессы, направленные на попытку Банковой восстановить правовую и, вероятно, политическую справедливость. В частности, я считаю, что дело против Умерова является грязной игрой, инициированной ранее. Если взглянуть на всю историю, она началась с атаки Марии Берлинской на Умерова. Потом появилась статья с участием Гетьманчука и Берлинской, где раскрываются определенные подробности, возможно, актуальные, но это вопрос для проверки правоохранительными органами. А сейчас происходит скандал с Агентством оборонных закупок", — говорит Фокусу Постернак.

И вот здесь, по мнению эксперта, складывается странная ситуация: в условиях войны Министерство обороны является ключевым институтом для обеспечения безопасности Украины. В военное время, под бешеным давлением со стороны России, в ситуации, когда возможно даже будет аудит военной помощи со стороны США, особенно если республиканцы инициируют такую проверку... А тем временем местные активисты, получающие зарплаты или гранты от структур, связанных с Демократической партией, разворачивают настоящую кампанию против Министра обороны Умерова.

"Считаю, что компетенцию всей этих действий должно определять ГБР, СБУ и другие правоохранительные структуры. А не различные общественные организации, которые иногда используются для формирования медийных кампаний. По моему мнению, важно пройти этот этап без крика и эмоций, которые характерны для многих общественных активистов, поднимающих шум из-за каждого случая", — продолжает Постернак.

Умеров уйдет в отставку?

По мнению политолога, об увольнении министра обороны на Банковой не думали и намерений таких не имели. Но если этот скандал, которой сейчас разворачивается наберет обороты, то они будут вынуждены принять соответствующие решения.

"Кажется, что Умерова пытаются "сбить". У него есть определенный положительный бэкграунд, в частности как руководителя Фонда государственного имущества. Он хорошо воспринимался, к тому же, нашими иностранными партнерами. Он провел несколько раундов переговоров в Рамштайн, наладил международные коммуникации. Это часть работы министра обороны, и это важно. Но есть определенная группа людей, которая хочет устранить Умерова. Я, кстати, допускаю, что эту ситуацию могут подбрасывать и подогревать силы, которые имеют влияние со стороны РФ. Я их называю "полезными идиотами", ведь, поднимая вопрос коррупции и очистки, они, на самом деле, работают на Россию, даже не осознавая этого", — считает Постернак.

По мнению политолога, когда речь идет о мирном времени, можно разбираться в деталях, но в военное время ситуация совсем другая. Если есть нарушения в контрактах, это должно рассматривать ГБР, есть суды. Но не должны быть последней инстанцией материалы общественных активистов, которых, кстати, не может проверить гражданин Украины.

"Когда Трамп начал "резать" эти коррупционные схемы и паразитирование на деньгах, начался вой в широком масштабе, ведь кто-то теряет ресурсы и влияния, которые имел через наблюдательные советы и международных экспертов", — резюмирует эксперт.

Напомним, в октябре 2024 года Умеров уволил трех из девяти своих заместителей: Станислава Гайдера, Александра Сергея и Юрия Джигира. Эти кадровые изменения происходят на фоне критики работы Министерства обороны Украины, в частности относительно эффективности закупок и обеспечения армии необходимыми ресурсами.

Также Фокус писал, что 24 января некоторые средства массовой информации со ссылкой на собственные источники сообщали о принятии Офисом президента Украины решения об увольнении Рустема Умерова с должности министра обороны. Однако официальной информации об этом до сих пор нет.