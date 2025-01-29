Не обійшлося без Трампа: що стоїть за скандалами навколо Рустема Умєрова

Навколо Рустема Умєрова розгортається низка скандалів, що можуть мати значний вплив на майбутнє оборонної сфери країни. Кадрові перестановки в Міністерстві оборони, розслідування антикорупційних органів та критику на адресу його рішень супроводжують невизначеність і зростаючий тиск на керівництво оборонного відомства.

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За останній тиждень навколо міністра оборони України Рустема Умєрова розгортаються події, які можуть суттєво вплинути на майбутнє оборонного відомства та ситуацію в країні загалом. На тлі війни з Росією й посиленої уваги до військових закупівель, керівник оборонного відомства опинився у центрі скандалів, що стосуються кадрових перестановок, розслідувань антикорупційних органів та можливих спроб його усунення з посади.

Кадрові перестановки у Міністерстві оборони

24 січня Рустем Умєров оголосив про звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова та зміну керівництва Агентства оборонних закупівель (АОЗ) — контракт із директоркою Мариною Безруковою не продовжив. Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які підтримали її кандидатуру, мова йде про Тараса Чмута, директора фонду "Повернись живим", та ексзаступника міністра оборони Юрія Джигира.

"Закупівлі зброї, які повинні бути закритими під час воєнного стану та повномасштабної війни з росією, чомусь перетворилися на "Амазон", де кожен користувач інтернету може у реальному часі бачити, хто і що купує, в яких обсягах та у яких виробників. А масштаби цих закупівель, які були б принаймні співмірними з піаром у ЗМІ, наші захисники на фронті так і не відчули", — так пояснив свої рішення міністр.

В свою чергу, у ЦПК наголосили, що статут АОЗ передбачає створення Наглядової ради, а від так Міноборони не має повноважень на непродовження договору з чинною керівницею АОЗ. Крім того, відповідно до Закону "Про управління об'єктами державної власності", така компетенція є лише в Наглядової ради.

27 січня стало відомо, що Умєров ініціював службове розслідування в Агенції оборонних закупівель — єдиній структурі Міноборони, що закуповує військову техніку для ЗСУ, та все ж таки відсторонив її керівницю Марину Безрукову. Т.в.о. призначили чинного керівника Державного оператора тилу (ДОТ) Арсена Жумаділова.

Голова Комітету з антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна заявила, що міністр оборони повинен піти у відставку через скандальну ситуацію навколо Агенції оборонних закупівель й через втручання у роботу Наглядової ради АОЗ.

За пару днів Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало провадження проти міністра оборони України Рустема Умєрова за ознаками зловживання владою.

Провадження зареєстрували після заяви від "Центру протидії корупції", яка надійшла 27 січня, щодо можливих протиправних дій міністра оборони України, зокрема можливого вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем).

Також в Національному антикорупційному бюро України зауважили, що за результатами розгляду заяви "ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України".

"Ручне управління" Умєрова: що не так з рішеннями міністра

За рішенням Наглядової Ради до пані Безрукової не було претензій по роботі, тому її подальше перебування на посаді погодили. Однак міністр оборони, без належного дотримання процедур, вирішив припинити її повноваження та призначити на її місце пана Жумаділова.

"Це рішення можна трактувати як ручне управління, яке порушує встановлену процедуру. Наприклад, для мене дуже тривожним є той факт, що ці зміни відбуваються без чіткого дотримання законності. У той час, коли весь світ уважно слідкує за процесами в Україні, такі дії можуть мати серйозні репутаційні наслідки", — каже Фокусу колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Ключовим моментом є те, що ці зміни відбуваються на фоні критики щодо ефективності закупівель і постачання необхідної техніки на фронт. І на думку експерта, не можна ігнорувати те, що це питання перебуває під пильним контролем західних партнерів. І їхні заяви щодо необхідності дотримання законної процедури в таких питаннях дуже важливі.

"Звісно, для цього є спеціалізовані органи. У цьому випадку, питання законності цих дій має розглядати Державне бюро розслідувань (ДБР). Якщо з'ясується, що дії міністра та його підлеглих були незаконними, відповідні правоохоронні органи повинні провести розслідування. Якщо це питання не буде вирішене, ситуація може погіршити довіру до наших партнерів та зупинити постачання критично важливої техніки на фронт. А це, в свою чергу, може мати непередбачувані наслідки для обороноздатності країни", — вважає Селезньов.

Скандал в управлінні Умєрова: до чого тут Трамп і Берлінська

На думку політолога Олега Постернака, зміна влади в США під керівництвом Трампа вплинула на зниження можливостей впливу для груп, які безпосередньо працювали з іноземними організаціями. Йдеться про різноманітні громадські структури, антикорупційні органи, а також наглядові ради в ключових державних підприємствах, зокрема в Агентстві оборонних закупівель. У порівнянні з демократами, Трамп був орієнтований на скорочення підтримки і захисту цієї інфраструктури, яка була побудована за часів його попередників.

"Через це почалися відповідні процеси, спрямовані на спробу Банкової відновити правову та, ймовірно, політичну справедливість. Зокрема, я вважаю, що справа проти Умєрова є брудною грою, ініційованою раніше. Якщо поглянути на всю історію, вона почалася з атаки Марії Берлінської на Умєрова. Потім з'явилася стаття за участі Гетьманчука і Берлінської, де розкриваються певні подробиці, можливо, актуальні, але це питання для перевірки правоохоронними органами. А зараз відбувається скандал з Агентством оборонних закупівель", — каже Фокусу Постернак.

І ось тут, на думку експерта, складається дивна ситуація: в умовах війни Міністерство оборони є ключовою інституцією для забезпечення безпеки України. У воєнний час, під шаленим тиском з боку Росії, в ситуації, коли можливо навіть буде аудит військової допомоги з боку США, особливо якщо республіканці ініціюють таку перевірку… А тим часом місцеві активісти, які отримують зарплати або гранти від структур, пов'язаних з Демократичною партією, розгортають справжню кампанію проти Міністра оборони Умєрова.

"Вважаю, що компетенцію всій цих дій має визначати ДБР, СБУ та інші правоохоронні структури. А не різні громадські організації, які іноді використовуються для формування медійних кампаній. На мою думку, важливо пройти цей етап без крику та емоцій, які характерні для багатьох громадських активістів, що піднімають шум через кожен випадок", — продовжує Постернак.

Умєров піде у відставку?

На думку політолога, про звільнення міністра оборони на Банкової не думали і намірів таких не мали. Але якщо цей скандал, якій зараз розгортається набере обертів, то вони будуть змушені прийняти відповідні рішення.

"Здається, що Умєрова намагаються "збити". У нього є певний позитивний бекграунд, зокрема як керівника Фонду державного майна. Він добре сприймався, до того ж, нашими іноземними партнерами. Він провів кілька раундів переговорів у Рамштайні, налагодив міжнародні комунікації. Це частина роботи міністра оборони, і це важливо. Але є певна група людей, яка хоче усунути Умєрова. Я, до речі, допускаю, що цю ситуацію можуть підкидати і підігрівати сили, які мають вплив з боку РФ. Я їх називаю "корисними ідіотами", адже, порушуючи питання корупції та очищення, вони, насправді, працюють на Росію, навіть не усвідомлюючи цього", — вважає Постернак.

На думку політолога, коли йдеться про мирний час, можна розбиратися в деталях, але у воєнний час ситуація зовсім інша. Якщо є порушення в контрактах, це має розглядати ДБР, є суди. Але не мають бути останньої інстанцією матеріали громадських активістів, яких, до речі, не може перевірити громадянин України.

"Коли Трамп почав "різати" ці корупційні схеми і паразитування на грошах, почалося виття в широкому масштабі, адже хтось втрачає ресурси та впливи, які мав через наглядові ради і міжнародних експертів", — резюмує експерт.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Умєров звільнив трьох з дев'яти своїх заступників: Станіслава Гайдера, Олександра Сергія та Юрія Джигира. Ці кадрові зміни відбуваються на фоні критики роботи Міністерства оборони України, зокрема щодо ефективності закупівель та забезпечення армії необхідними ресурсами.

Також Фокус писав, що 24 січня деякі засоби масової інформації з посиланням на власні джерела повідомляли про ухвалення Офісом президента України рішення щодо звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони. Однак офіційної інформації про це досі немає.