Голова Антикорупційного комітету Ради виступила проти рішень міністра оборони

Анастасія Радіна заявила, що міністр оборони Рустем Умєров повинен піти у відставку

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Голова Комітету з антикорупційної політики ВРУ Анастасія Радіна заявила, що міністр оборони Рустем Умєров повинен піти у відставку через скандальну ситуацію навколо Агенції оборонних закупівель й через втручання у роботу Наглядової ради АОЗ. Про це Радіна написала на своїй сторінці у Facebook.

За словами Радіної, незалежна Наглядова рада Агенції оборонних закупівель була створена самим міністром оборони Умєровим 17 грудня 2024 року і за місяць свого існування вона встигла ухвалити лише одне рішення — щодо продовження контракту з чинною керівницею АОЗ.

"Однак рішення виявилось настільки незалежним, що обурило міністра оборони", — наголосила Радіна.

Як наслідок, 24 січня 2025 року міністр вирішив "відкликати" з Наглядової ради Юрія Джигира і Тараса Чмута – чи не найбільш авторитетних експертів у збройних закупівлях в Україні.

"Чи це означає, що міністр планує "перезапускати" Наглядову раду АОЗ доти, доки там залишиться лише стовідсоткова готовність виконувати вказівки міністерства?", — ставить резонне питання голова Антикорупційного комітету ВРУ.

Однак, як відомо, відкликанням членів Наглядової ради справа не завершилася – міністр Умєров пішов ще далі і самостійно ухвалив рішення щодо призначення нового керівника Агенції.

"Вважаю, що такі дії руйнують реформу оборонних закупівель та означають ручне втручання в закупівельні процеси. Не має значення, хто опиниться в "новій Наглядовій раді", не має значення, хто надалі керуватиме агенціями — міністр чітко показав, що цим людям можна розчерком ручки в будь-який момент вказати на двері", — зауважила Радіна.

За словами народної обраниці, Умєров повинен піти у відставку.

"Міністр, який порушує закон; який своїми рішеннями продовжує невиконані збройні контракти; у міністерстві якого станом на листопад 2024 року внутрішній департамент ДВТП, який паралельно із АОЗ веде збройні контракти, не забезпечив виконання більш ніж половини договорів (укладених ще у 2022-2023!); який не може спростити бюрократію погодження контрактів і руйнує довіру воюючої країни до міністерства оборони — також має подати заяву про відставку.

Міністерством оборони країни у війні має керувати людина, для якої законність, прозорість і підзвітність – не пустий звук", — резюмувала Радіна.