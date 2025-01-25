Глава Антикоррупционного комитета Рады выступила против решений министра обороны

Анастасия Радина заявила, что министр обороны Рустем Умеров должен уйти в отставку.

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Глава Комитета по антикоррупционной политике ВРУ Анастасия Радина заявила, что министр обороны Рустем Умеров должен уйти в отставку из-за скандальной ситуации вокруг Агентства оборонных закупок и из-за вмешательства в работу Наблюдательного совета АОЗ. Об этом Радина написала на своей странице в Facebook.

По словам Радиной, независимый Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок был создан самим министром обороны Умеровым 17 декабря 2024 года и за месяц своего существования успел принять только одно решение – о продлении контракта с действующей руководительницей АОЗ.

"Однако решение оказалось настолько независимым, что возмутило министра обороны", – подчеркнула Радина.

Как следствие, 24 января 2025 года министр решил "отозвать" из Наблюдательного совета Юрия Джигира и Тараса Чмута – едва ли не самых авторитетных экспертов по вооруженным закупкам в Украине.

"Означает ли это, что министр планирует "перезапускать" Набсовет АОЗ до тех пор, пока там останется только стопроцентная готовность выполнять указания министерства?", – задает резонный вопрос глава Антикоррупционного комитета ВРУ.

Однако, как известно, отзывом членов Наблюдательного совета дело не завершилось – министр Умеров пошел еще дальше и самостоятельно принял решение о назначении нового руководителя Агентства.

"Думаю, что такие действия разрушают реформу оборонных закупок и означают ручное вмешательство в закупочные процессы. Не имеет значения, кто окажется в "новом Наблюдательном совете", не имеет значения, кто в дальнейшем будет руководить агентствами – министр четко показал, что этим людям можно росчерком ручки в любой момент указать на дверь", – отметила Радина.

По словам народной избранницы, Умеров должен уйти в отставку.

"Министр, нарушающий закон; который своими решениями продлевает невыполненные вооруженные контракты; в министерстве которого по состоянию на ноябрь 2024 года внутренний департамент ДВТП, параллельно с АОЗ ведет вооруженные контракты, не обеспечил исполнение более половины договоров (заключенных еще в 2022-2023!); который не может упростить бюрократию согласования контрактов и разрушает доверие воюющей страны в министерство обороны — также должен подать заявление об отставке.

Министерством обороны страны в войне должен управлять человек, для которого законность, прозрачность и подотчетность – не пустой звук", – резюмировала Радина.