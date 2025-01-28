"Зловживання владою": НАБУ відкрило провадження проти міністра оборони Умєрова, деталі

Провадження зареєстрували після заяви від "Центру протидії корупції" на тлі інциденту з Агентством оборонних закупівель, коли Умєров замінив керівницю Безрукову.

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зареєструвало провадження проти міністра оборони України Рустема Умєрова за ознаками зловживання владою. Про це "Суспільне" повідомляє із посиланням на пресслужбі НАБУ.

Провадження зареєстрували після заяви від "Центру протидії корупції", яка надійшла 27 січня, щодо можливих протиправних дій міністра оборони України, зокрема можливого вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем), — зауважили в НАБУ.

Також в Національному антикорупційному бюро України зауважили, що за результатами розгляду заяви "ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України".

25 січня стало відомо, що ЦПК подав до НАБУ заяву про зловживання службовим становищем міністром оборони Рустемом Умєровим на тлі інциденту з керівництвом Агентства оборонних закупівель.

24 січня міністр оборони Рустем Умєров відмовився прийняти рішення Наглядової ради Агентства оборонних закупівель (АОЗ) щодо продовження контракту з директоркою Мариною Безруковою ще на рік. Також Умеров звільнив двох членів Наглядової ради, які за це рішення проголосували, мова йде про Тараса Чмута, директора фонду "Повернись живим", та ексзаступника міністра оборони Юрія Джигира.

У ЦПК наголосили, що статут АОЗ передбачає створення Наглядової ради, а від так Міноборони не має повноважень на непродовження договору з чинною керівницею АОЗ. Крім того, відповідно до Закону "Про управління об'єктами державної власності", така компетенція є лише в Наглядової ради.

27 січня стало відомо, що Умєров ініціював службове розслідування в Агенції оборонних закупівель (АОЗ) — єдиній структурі Міноборони, що закуповує військову техніку для ЗСУ, та відсторонив її керівницю Марину Безрукову. Т.в.о. призначили чинного керівника Державного оператора тилу (ДОТ) Арсена Жумаділова.

Напередодні, 26 січня, Умєров заявив, що замінить Марину Безрукову попри рішення наглядової ради АОЗ продовжити контракт із нею ще на рік, а також відкличе двох представників держави з наглядової. Йдеться про Тараса Чмута та Юрія Джигира. Після цього Джигир заявив, що таке управління АОЗ в "ручному режимі" не відповідає зобов'язанням України перед партнерами.

Заміну Безрукової Умєров аргументував тим, що замість своєчасного забезпечення армії АОЗ під її керівництвом займалась "політичними іграми", також були зафіксовані "зливи" контрактів та невиконання КРІ. Сама Безрукова заявляє, що не отримувала зауважень стосовно своєї роботи. Коментуючи закиди Умєрова, Безрукова заявила, що ще з літа 2024 року відчувала перепони в роботі з боку міністерства оборони.

Це проявлялось у затримках в погодженні документів та постійних перевірках. Водночас, за її словами, з боку міністерства надходили усні розпорядження, із ким укладати угоди, а міністр оборони Рустем Умєров запрошував на зустрічі із АОЗ спецекспортерів — посередників, що перепродують зброю з націнкою.

Нагадаємо, 24 січня деякі засоби масової інформації з посиланням на власні джерела повідомляли про ухвалення Офісом президента України рішення щодо звільнення Рустема Умєрова з посади міністра оборони. Однак офіційної інформації про це досі немає.