"Злоупотребление властью": НАБУ открыло производство против министра обороны Умерова, детали

Производство зарегистрировали после заявления от "Центра противодействия коррупции" на фоне инцидента с Агентством оборонных закупок, когда Умеров заменил руководительницу Безрукову.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало производство против министра обороны Украины Рустема Умерова по признакам злоупотребления властью. Об этом "Суспільне" сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Производство зарегистрировали после заявления от "Центра противодействия коррупции", которое поступило 27 января, относительно возможных противоправных действий министра обороны Украины, в частности возможного совершения им уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением), — отметили в НАБУ.

Также в Национальном антикоррупционном бюро Украины отметили, что по результатам рассмотрения заявления "принято решение в порядке статьи 214 УПК Украины о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве от 27.01.2025 с предварительной правовой квалификацией по ч. 2 ст. 364 УК Украины".

25 января стало известно, что ЦПК подал в НАБУ заявление о злоупотреблении служебным положением министром обороны Рустемом Умеровым на фоне инцидента с руководством Агентства оборонных закупок.

24 января министр обороны Рустем Умеров отказался принять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок (АОЗ) о продлении контракта с директором Мариной Безруковой еще на год. Также Умеров уволил двух членов Наблюдательного совета, которые за это решение проголосовали, речь идет о Тарасе Чмуте, директоре фонда "Вернись живым", и экс-заместителе министра обороны Юрии Джигире.

В ЦПК отметили, что устав АОЗ предусматривает создание Наблюдательного совета, а так Минобороны не имеет полномочий на непродление договора с действующей руководительницей АОЗ. Кроме того, согласно Закону "Об управлении объектами государственной собственности", такая компетенция есть только у Наблюдательного совета.

27 января стало известно, что Умеров инициировал служебное расследование в Агентстве оборонных закупок (АОЗ) — единственной структуре Минобороны, закупающей военную технику для ВСУ, и отстранил ее руководительницу Марину Безрукову. В.и.о. назначили действующего руководителя Государственного оператора тыла (ГОТ) Арсена Жумадилова.

Накануне, 26 января, Умеров заявил, что заменит Марину Безрукову несмотря на решение наблюдательного совета АОЗ продлить контракт с ней еще на год, а также отзовет двух представителей государства из наблюдательного. Речь идет о Тарасе Чмуте и Юрии Джигире. После этого Джигир заявил, что такое управление АОЗ в "ручном режиме" не соответствует обязательствам Украины перед партнерами.

Замену Безруковой Умеров аргументировал тем, что вместо своевременного обеспечения армии АОЗ под ее руководством занималась "политическими играми", также были зафиксированы "сливы" контрактов и невыполнение КРІ. Сама Безрукова заявляет, что не получала замечаний относительно своей работы. Комментируя упреки Умерова, Безрукова заявила, что еще с лета 2024 года чувствовала преграды в работе со стороны министерства обороны.

Это проявлялось в задержках в согласовании документов и постоянных проверках. В то же время, по ее словам, со стороны министерства поступали устные распоряжения, с кем заключать соглашения, а министр обороны Рустем Умеров приглашал на встречи с АОЗ спецэкспортеров — посредников, перепродающих оружие с наценкой.

Напомним, 24 января некоторые средства массовой информации со ссылкой на собственные источники сообщали о принятии Офисом президента Украины решения об увольнении Рустема Умерова с должности министра обороны. Однако официальной информации об этом до сих пор нет.