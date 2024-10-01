Умеров уволил своих заместителей: в чем причина чистки в Минобороны

Глава Минобороны намекнул, что на уволенных чиновников пытались повлиять. Также Рустем Умеров объявил реформу системы оборонных закупок.

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Министр обороны Рустем Умеров уволил своих заместителей. Его заявление 1 октября опубликовала пресс-служба Минобороны Украины.

Умеров сообщил, что подписал представление в Кабинет министров об увольнении заместителей министра обороны Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира и государственного секретаря Минобороны Людмилы Дараган. Он отметил, что Гайдер переходит на должность руководителя Офиса министра. Министр пообещал о новых назначениях сообщить отдельно.

"Система Министерства обороны Украины — Вооруженные силы, ГУР и ГССТ — во время военного положения является закрытым периметром. Это означает, что все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них — недопустимы. В этом контексте проводятся и кадровые изменения", — сообщил он.

Кроме того, Умеров заявил о реформе системы оборонных закупок. В частности, "Спецтехноэкспорт" переходит от ГУР к Минобороны.

"Поставил задачу — довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами", — подчеркнул министр.

Также продолжается реформирование Агентства оборонных закупок и Государственного оператора тыла, которое приближает процессы к стандартам НАТО. Умеров заверил, что скоро создадут наблюдательные советы для обеих структур.

"Представление в КМУ будет сделано на этой неделе", — добавил он.

Напомним, 20 сентября в СМИ передавали, что министр обороны Рустем Умеров мог уволить двух заместителей главы ГУР Кирилла Буданова, не согласовав с ним это решение. Журналисты отмечали, что кадровые чистки коснутся еще примерно 20 человек.

29 сентября в СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах сообщили, что в ближайшее время могут уволить и самого Буданова. Вероятно, его заменит на посту глава Службы внешней разведки Олег Иващенко.