Минобороны жалуется на Безрукову: скандал с главой АОЗ и Умеровым в разгар войны набирает обороты

Cкандал вокруг Минобороны и Агентства оборонных закупок (АОЗ) продолжается. Рустем Умеров отстранил Марину Безрукову от руководства АОЗ, в ответ НАБУ открыло дело о злоупотреблении властью. Фокус вспоминает хронологию конфликта и рассказывает о происходящем вокруг оборонных закупок.

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Скандал с назначением нового главы Агентства оборонных закупок (АОЗ) продолжается. Министерство обороны Украины пожаловалось в Минюст из-за смены руководителя агентства в государственном реестре.

Частный нотариус, по сообщению министерства, 29 января указал действующим руководителем АОЗ не руководителя Государственного оператора тыла (ДОТ) Арсена Жумадилова, а Марину Безрукову. Министр обороны Рустем Умеров отстранил последнюю от должности последнюю на время служебного расследования.

Минобороны считает, что решение о смене руководителя приняли с нарушением требований законодательства и устава предприятия. Минюст обещает рассмотреть жалобу в соответствии с установленной законодательством процедурой.

Увольнение Марины Безруковой: что происходит в АОЗ?

Споры по назначению главы АОЗ продолжаются с 24 января, когда наблюдательный совет АОЗ продлил контракт с действующей директором Безруковой. Умеров не обратил внимание на это решение, а Безрукова заявила, что продолжает быть главой АОЗ.

Наблюдательный совет АОЗ продлил контракт с Безруковой, но Умеров решил по-другому

Фокус ранее писал, как Умеров оказался в центре скандалов относительно кадровых решений и прозрачности военных закупок. Министр уволил своего заместителя Дмитрия Клименкова и решил поменять руководство АОЗ. Контракт с Безруковой он не продлил и уволил двух членов наблюдательного совета, поддержавших ее кандидатуру: директора фонда "Вернись живым" Тараса Чмута и бывшего замминистра обороны Юрия Джигира.

Свое решение он аргументировал тем, что процесс закупок оружия надо закрыть во время военного положения. Но по неизвестной причине они "превратились в Амазон": каждый пользователь интернета может увидеть, кто и что покупает, в каких объемах и у каких производителей.

Дело против Умерова лежит в НАБУ

"Центр противодействия коррупции" (ЦПК) начал активно действовать: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) зарегистрировало по заявлению ЦПК производство против Умерова, усмотрев в его действиях признаки злоупотребления властью.

СМИ писал о "решении" Офиса президента Украины уволить Умерова Фото: Скриншот

Глава антикоррупционного комитета Верховной рады Анастасия Радина считает, что действия Умерова разрушают реформу оборонных закупок и назвала Джигира и Чмута "едва ли не самыми авторитетными экспертами по военным закупкам в Украине".

"Министр четко показал, что этим людям можно росчерком ручки в любой момент указать на дверь", — заявила политик.

Жумадилов тем временем готовится наработать предложения для Минобороны с целью улучшения закупочных процедур. Он сказал, что находится в плановом отпуске по основному месту работы в ДОТ и в то же время работает вместе с Безруковой.

О передаче рабочих дел от Безруковой, по словам Жумадилова, речь не идет. Сейчас Марина Безрукова не уходит с должности, а лишь отстранена от исполнения обязанностей, замечал он.

Напомним, ряд СМИ ранее писал о якобы решении Офиса президента Украины уволить Умерова. Журналисты связывали это с "попытками давления министра на набсоветы".

Также в начале января Умеров назначил экс-министра инфраструктуры Александра Кубракова советником на общественных началах.