Скандал вокруг АОЗ: Безрукова пока не уходит с должности, — Жумадилов

Временно исполняющий обязанности руководителя АОЗ Арсен Жумадилов заявил, что министр обороны Рустем Умеров предложил ему возглавить Агентство из-за того, что ДОТ, где он является руководителем, похож в регулировании деятельности.

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Агентство оборонных закупок получит нового руководителя. Об этом заявил руководитель Государственного оператора тыла (ДОТ) Арсен Жумадилов, который временно исполняет обязанности руководителя АОЗ после того, как министр обороны Рустем Умеров отстранил Марину Безрукову. В интервью "Радио Свобода" он сказал, что должен наработать предложения для оборонного ведомства и улучшить закупочные процессы.

Жумадилов пояснил, что находится в плановом отпуске по основному месту работы, то есть, в ДОТ. И отметил, что работает вместе с Безруковой.

"О передаче дел речь не идет из-за того, что передача дел происходит тогда, когда руководитель уходит с должности. Сейчас госпожа Марина Безрукова не уходит с должности, она отстранена от исполнения обязанностей. Если или когда она будет уходить с должности, тогда конечно, у меня есть ожидания, что дела будут переданы должным образом", — рассказал он.

По его словам, Умеров предложил ему возглавить Агентство оборонных закупок, поскольку деятельность этого органа имеет много общего с Государственным оператором тыла, который он сейчас возглавляет. Министр считал, что привлечение постороннего человека заняло бы слишком много времени, ведь ему пришлось бы детально изучать ситуацию перед принятием каких-либо решений.

"Поскольку я работаю в той же системе, я зарегулирован почти так же, как и АОЗ, то в принципе для меня перехватить эту эстафетную палочку и с ней быстро бежать — это не такая уж и сложная задача", — пояснил Жумадилов.

Кроме того, он рассказал, что предлагал министру несколько альтернативных вариантов решения ситуации, которые не предусматривали его личного назначения. Однако Умеров эти предложения отклонил.

По его словам, он планирует проанализировать то, что происходит в Агентстве оборонных закупок, чтобы получить видение того, что необходимо изменить.

"Мы предложим видение, я его дам на рассмотрение министру. И дальше уже министерство должно определяться с постоянным руководителем Агентства оборонных закупок. Как оно будет с ним определяться, это уже вопрос к министерству обороны", — сказал он.

Скандал вокруг Агентства оборонных закупок

21 января Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок принял решение продлить контракт с Мариной Безруковой еще на год. Однако 24 января министр обороны Рустем Умеров заявил, что отстранил Безрукову, а АОЗ возглавит Арсен Жумадилов.

25 января Центр противодействия коррупции подал в НАБУ заявление о совершении преступления министром из-за отказа выполнять решение Наблюдательного совета Агентства оборонных закупок.

Напомним, 28 января НАБУ открыло уголовное производство относительно возможного злоупотребления властью или служебным положением министром обороны Рустемом Умеровым из-за его отказа продлить контракт с руководительницей Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой.