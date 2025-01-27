Западные дипломаты встретились с руководством Украины из-за конфликта Умерова и Безруковой, — NYT

По словам журналистов, противостояние Минобороны и Агентства оборонных закупок, возглавляемого Марией Безруковой, чревато эскалацией в критическое время, когда Киев пытается убедить президента США Дональда Трампа сохранить военную поддержку.

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В понедельник, 27 января, западные дипломаты встречались в Киеве с представителями правительства и агентство по госзакупкам Украины, чтобы сложившееся положение с поставками военного оборудования. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на участников встречи, согласившихся поделиться информацией на условиях анонимности.

По словам журналистов, противостояние министра обороны Украины Рустема Умерова и руководителя Агентства оборонных закупок Марии Безруковой чревато эскалацией в критическое время, когда Киев пытается убедить президента США Дональда Трампа сохранить американскую военную поддержку.

Разногласия между ведомствами возникли несколько дней тому назад, когда Умеров заявил, что не продолжит контракт с Безруковой, сославшись на неудовлетворительные итоги ее работы. Но в понедельник, 27 января Безрукова заявила, что сохранит свою должность, сославшись на то, что возглавляемое ею ведомство продлило контракт, и что у Умерова нет полномочий повлиять на это решение.

Агентство оборонных закупок создавалось, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность в том, что касается приобретения вооружений. Активисты и ряд законодателей, среди прочего и представитель президентской партии, назвали решения Умерова злоупотреблением властными полномочиями, которое подрывает усилия по борьбе с коррупцией.

Возникший спор угрожает ослабить организацию, которая в прошлом году распределила суму свыше 7 млрд долларов на оружейные закупки и стала партнером западных союзников, которые вливают финансирование в украинскую оборонную промышленность. Собственная промышленная база Украины может стать альтернативой сокращающимся поставкам западного оружия.

Издание отмечет, что украинское правительство уже не впервые снимет чиновников, ответственных за реформирование государственных институций. Некоторые из таких усилий привели к внутренним спорам. Так, в прошлом году уволили Александра Кубракова, бывшего министр инфраструктуры. По не вполне понятным причинам.

Но попытки уволить Безрукову предпринимаются на фоне того, что Украина изо всех сил пытается собрать достаточно оружия для войск на передовой и сталкивается с риском потери жизненно важных оружейных поставок ключевого союзника — Соединенных Штатов.

Активисты также высказываться в том духе, что сложившееся положение служит не тем посылом, который бы Украина хотела направить западным партерам, среди прочего республиканцам, которые давно задаются вопросом о коррупции в Украине.

Напомним, что 27 января американское издание Politico писало, что после заявлений Трампа в ЕС стали с оптимизмом говорить об Украине и НАТО.

Также сообщалось, что, по данным Financial Times, две страны НАТО поддались давлению Трампа — и теперь готовы тратить 5% ВВП на оборону.