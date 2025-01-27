Західні дипломати зустрілися з керівництвом України через конфлікт Умерова і Безрукової, — NYT

За словами журналістів, протистояння Міноборони й Агентства оборонних закупівель, очолюваного Марією Безруковою, загрожує ескалацією в критичний час, коли Київ намагається переконати президента США Дональда Трампа зберегти військову підтримку.

Related video

У понеділок, 27 січня, західні дипломати зустрічалися в Києві з представниками уряду та агентства з держзакупівель України, щоб розібратися у становищі, яке склалося з постачанням військового обладнання. Про це пише The New York Times із посиланням на учасників зустрічі, які погодилися поділитися інформацією на умовах анонімності.

За словами журналістів, протистояння міністра оборони України Рустема Умерова і керівника Агентства оборонних закупівель Марії Безрукової може призвести до ескалації в критичний час, коли Київ намагається переконати президента США Дональда Трампа зберегти американську військову підтримку.

Розбіжності між відомствами виникли кілька днів тому, коли Умеров заявив, що не продовжить контракт із Безруковою, пославшись на незадовільні підсумки її роботи. Але в понеділок, 27 січня Безрукова заявила, що збереже свою посаду, пославшись на те, що очолюване нею відомство продовжило контракт, і що в Умерова немає повноважень вплинути на це рішення.

Агентство оборонних закупівель створювалося, щоб забезпечити прозорість та ефективність у тому, що стосується придбання озброєнь. Активісти та низка законодавців, серед іншого і представник президентської партії, назвали рішення Умерова зловживанням владними повноваженнями, яке підриває зусилля з боротьби з корупцією.

Суперечка, що виникла, загрожує послабити організацію, яка торік розподілила суму понад 7 млрд доларів на збройові закупівлі й стала партнером західних союзників, які вливають фінансування в українську оборонну промисловість. Власна промислова база України може стати альтернативою постачанням західної зброї, що скорочуються.

Видання зазначає, що український уряд уже не вперше зніме чиновників, відповідальних за реформування державних інституцій. Деякі з таких зусиль призвели до внутрішніх суперечок. Так, минулого року звільнили Олександра Кубракова, колишнього міністра інфраструктури. З не цілком зрозумілих причин.

Але спроби звільнити Безрукову робляться на тлі того, що Україна щосили намагається зібрати достатньо зброї для військ на передовій і стикається з ризиком втрати життєво важливих збройових постачань ключового союзника — Сполучених Штатів.

Активісти також висловлюються в тому дусі, що становище, яке склалося, слугує не тим меседжем, який би Україна хотіла спрямувати західним партерам, зокрема республіканцям, які давно ставлять собі питання про корупцію в Україні.

Нагадаємо, що 27 січня американське видання Politico писало, що після заяв Трампа в ЄС стали з оптимізмом говорити про Україну і НАТО.

Також повідомлялося, що, за даними Financial Times, дві країни НАТО піддалися тиску Трампа — і тепер готові витрачати 5% ВВП на оборону.