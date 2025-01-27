Две страны НАТО поддались давлению Трампа и готовы тратить 5% ВВП на оборону, — Financial Times

23 из 32 членов Североатлантического альянса достигли показателя в 2% ВВП в прошлом году. Но есть и заметные аутсайдеры: Испания, Италия и Бельгия в 2024 году потратили на оборону менее 1,5%.

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Литва и Эстония первыми среди стран НАТО пообещали тратить более 5% ВВП на оборону, реагируя на "хорошее и конструктивное давление" президента США Дональда Трампа. Это превышает нынешние расходы обеих стран. Об этом пишет Financial Times.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что решение продиктовано не только призывами со стороны союзников, но и необходимостью создания реальных возможностей для обороны. Со следующего года Литва планирует тратить 5-6% ВВП на оборону, что вдвое превышает нынешний уровень в 2,9%.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поддержал позицию Литвы и сообщил, что его страна также хочет увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. Сейчас эти расходы составляют 3,7%.

"Наш ключевой партнер в сфере безопасности под руководством нового президента прислал четкое сообщение: расходы НАТО на оборону должны увеличиться. Мы знаем своего соперника, и я полностью согласен — наша цель должна составлять 5 процентов", — сказал Михал.

НАТО рассматривает повышение минимального оборонного бюджета с нынешних 2% до 3-3,5% ВВП, сообщили журналистам европейские чиновники. Но администрация Трампа призывает к еще более амбициозному показателю в 5%. Пока лишь несколько стран, в частности Польша, которая тратит более 4%, готовы к таким расходам.

Из 32 членов альянса 23 достигли 2-процентного показателя в прошлом году, поскольку расходы на оборону в Европе постепенно росли в течение последнего десятилетия после аннексии Крыма Россией. Но есть и заметные аутсайдеры, такие как Испания, Италия и Бельгия, которые в 2024 году потратили менее 1,5%.

Напомним, по данным NBC News, Европа готовится к "самому экстремальному" военному сценарию. Страны обеспокоены, что президент США Дональд Трамп может не защитить союзников по НАТО в случае нападения России.