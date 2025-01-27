Начинается Трамп-Путин 2.0: Европа готовится к самому "экстремальному" военному сценарию, — СМИ

Опасения относительно вероятной агрессии Кремля усиливаются беспокойством, что новый президент США Дональд Трамп, придерживаясь изоляционистских взглядов, может не защитить союзников по НАТО в случае нападения России.

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Европа готовится к самому "экстремальному" военному сценарию, когда начинается Трамп-Путин 2.0. Некоторые европейские правительства опасаются, что после Украины президент РФ Владимир Путин может направить свои армии на них. Изоляционистская политика Белого дома может не помочь, если это произойдет. Об этом пишет издание NBC News.

Как пишет СМИ, в Европе появляются признаки подготовки к худшему. Литва планирует заминировать свои мосты, чтобы взорвать их в случае вторжения кремлевских танков. В Балтийском море корабли НАТО охотятся на так называемый "теневой флот" России, который подозревают в перерезании подводных кабелей связи. В то же время над Европой планируют создать масштабную систему противоракетной обороны, похожую на израильский "Железный купол", но направленную на отражение российских ракет.

Опасения относительно вероятной агрессии Кремля усиливаются беспокойством, что новый президент США Дональд Трамп, придерживаясь изоляционистских взглядов, может не защитить союзников по НАТО в случае нападения России.

"НАТО должно заплатить больше. Это смешно, потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан", — приводит слова Трампа издание.

Многие в европейских коридорах власти соглашаются, что в Европе слишком долго полагались на защиту Вашингтона. Президент Франции Эммануэль Макрон, давний сторонник европейской самостоятельности, ранее заявил, что второй срок Трампа должен стать "звонком для пробуждения" для континента.

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики Кая Каллас согласилась с оценкой Трампа относительно европейских расходов, заявив, что "Россия представляет реальную угрозу нашей безопасности сегодня, завтра и до тех пор, пока мы будем недоинвестировать в нее".

Литва планирует тратить на оборону до 6% ВВП, что является самым высоким показателем в НАТО. В соседней Норвегии гражданам раздают инструкции по выживанию на случай войны, а в Швеции церкви готовятся к созданию дополнительных мест на кладбищах.

Германия выделила около 100 миллионов евро на восстановление общественных сирен, которые были демонтированы после падения "железного занавеса".

Однако, как говорится в материале, Западная Европа до сих пор не реагирует достаточно решительно.

Также мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас представил план обороны столицы Литвы на случай войны, а в Польше запустили сайт для граждан, который рассказывает о том, как избежать угрозы, которые могут возникнуть после атак с применением химического, биологического, радиологического и ядерного оружия.

В Швеции призвали население "морально подготовиться" к войне, а министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Бундесвер должен быть готов к обороне к 2029 году.

Напомним, что команды бывшего президента Джо Байдена и президента Дональда Трампа обсуждают соглашение, по которому европейские члены НАТО будут покупать для Украины оружие американского производства.