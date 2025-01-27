Починається Трамп-Путін 2.0: Європа готується до "найекстремальнішого" військового сценарію, — ЗМІ

Побоювання щодо ймовірної агресії Кремля посилюються занепокоєнням, що новий президент США Дональд Трамп, дотримуючись ізоляціоністських поглядів, може не захистити союзників по НАТО у разі нападу Росії.

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Європа готується до "найекстремальнішого" військового сценарію, коли починається Трамп-Путін 2.0. Деякі європейські уряди побоюються, що після України президент РФ Володимир Путін може направити свої армії на них. Ізоляціоністська політика Білого дому може не допомогти, якщо це станеться. Про це пише видання NBC News.

Як пише ЗМІ, у Європі з’являються ознаки підготовки до найгіршого. Литва планує замінувати свої мости, щоб підірвати їх у разі вторгнення кремлівських танків. У Балтійському морі кораблі НАТО полюють на так званий "тіньовий флот" Росії, який підозрюють у перерізанні підводних кабелів зв’язку. Водночас над Європою планують створити масштабну систему протиракетної оборони, схожу на ізраїльський "Залізний купол", але спрямовану на відбиття російських ракет.

Побоювання щодо ймовірної агресії Кремля посилюються занепокоєнням, що новий президент США Дональд Трамп, дотримуючись ізоляціоністських поглядів, може не захистити союзників по НАТО у разі нападу Росії.

"НАТО має заплатити більше. Це смішно, тому що це впливає на них набагато більше. Між нами океан", — наводить слова Трампа видання.

Багато тих, хто в європейських коридорах влади погоджується, що в Європі надто довго покладалися на захист Вашингтона. Президент Франції Еммануель Макрон, давній прихильник європейської самостійності, раніше заявив, що другий термін Трампа має стати "дзвінком для пробудження" для континенту .

Верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас погодилася з оцінкою Трампа щодо європейських витрат, заявивши, що "Росія становить реальну загрозу нашій безпеці сьогодні, завтра і до тих пір, поки ми будемо недоінвестувати в неї".

Литва планує витрачати на оборону до 6% ВВП, що є найвищим показником у НАТО. У сусідній Норвегії громадянам роздають інструкції з виживання на випадок війни, а у Швеції церкви готуються до створення додаткових місць на кладовищах.

Німеччина виділила близько 100 мільйонів євро на відновлення громадських сирен, які були демонтовані після падіння "залізної завіси".

Проте, як йдеться у матеріалі, Західна Європа досі не реагує достатньо рішуче.

Також мер Вільнюса Валдас Бенкунскас представив план оборони столиці Литви на випадок війни, а в Польщі запустили сайт для громадян, який розповідає про те, як уникнути загрози, які можуть виникнути після атак з застосуванням хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї.

У Швеції закликали населення "морально підготуватися" до війни, а міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Бундесвер має бути готовим до оборони до 2029 року.

Нагадаємо, що команди колишнього президента Джо Байдена і президента Дональда Трампа обговорюють угоду, за якою європейські члени НАТО купуватимуть для України зброю американського виробництва.